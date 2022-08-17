Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı (8-14 Ağustos)
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, haftalık Covid-19 verilerini açıkladı.
Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu. Covid-19 vaka sayısı 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 olarak açıklanmıştı.
Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi yaşamını yitirdi.
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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