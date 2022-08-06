‘Helikobakter’ tedavi edilmezse mide kanserine yol açabiliyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:00

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Tunç, tedavi edilmediği takdirde mide kanserine yol açabilen helikobakter bakterisi hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Dr. Tunç, "Helikobakter öncelikle bir mikroptur, bakteridir. Mide bağırsak sistemine ve daha çok midede yaşayan ve uzun süre yaşadığı zaman kronik rahatsızlıklara neden olabilen bir bakteridir.

HELİKOBAKTER BELİRTİSİ

Helikobakter çoğu insanda belirtisizdir, mide de yaşamaktadır fakat hiç sağlık sorunu oluşturmayabilir fakat bazı insanlarda ağız kokusu yapabilir, bazı insanlarda gastrit belirtisi çıkabilir. Midede, yanma, ekşime, hazımsızlık gibi belirtilerle de çıkabilir. Daha ilerleyen aşamalarda ise mide ülserine neden olabilir.

Mide ülseri ile ilgili karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Eğer ki helikobakter tamamen tedavi edilmezse mide kanserine yol açabilmektedir.

TANI YÖNTEMLERİ

Helikobakter tanısı dışkıda ve kanda helikobakterin antijenini ve antikorunu ölçebilmekteyiz bu kolay yöntemlerdir. Başka bir yöntem olarak endoskopik yöntem ile mideden parça alarak direk helikobakter mikrobunun varlığının tespit etmektir. Bu en garanti yoldur. Diğer bir yöntem ise ürenefes testidir, bunlarla helikobakterin teşhisi kolaylıkla konulabilir. Helikobakter tedavisi biraz zahmetlidir, uzun periyotlarda tedavi gerektirir.

TEDAVİ

Genelde antibiyotik direnci vardır. Helikobaktere bazen ikili antibiyotikle bazen üçlü antibiyotikle iki hafta üç hafta bir ay bazen daha uzun süre kullanmak gerekebilir. Helikobakter zamanla nüksedebilir. Aile içerisinde birden fazla kişide olabilir bazen bazı kişilerde hiç belirti olmaz, bazı kişilerde az önceki saydığım belirtiler de çıkabilir. Bu anlamda yukarıda saydığımız belirtilerden bir ya da birden fazla şikayeti olanlar mutlaka bir uzman doktora başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.



