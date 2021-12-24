Mide kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

24 Aralık 2021 Cuma, 16:50

Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kişinin yakalandığı ve dünyada 800 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açan mide kanserinin ortaya çıkmasında cinsiyet, genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, sigara- alkol tüketimi ve Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit oldukça etkili. Mide kanseri, özellikle, çeşitli nedenlerle mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşiyor.

Mide içerisinde oluşan tümör, midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılabilen özelliğiyle tanınıyor.

ERKEN TEŞHİS MÜMKÜN

Hastalarda şikâyetler özellikle ilerleyen evrelerde ortaya çıktığı için hastalığın erken teşhisi adına ön belirtilerin bilinmesi ve semptomların mide kanseri belirtisi olarak değerlendirilebilmesi son derece önemli.

Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde mide kanseri erken teşhis edilebiliyor, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabiliyor. Uzman kontrolü ve doğru beslenme ile mide kanserinden korunmak ve kurtulmak mümkün.

Hastalık, öncelikle mide mukozasında değişiklikler meydana getirir. Bu evrede belirtiler genellikle fark edilmeyecek kadar az olur ve vücudun diğer bölümlerine sıçrayana kadar mide kanseri tanısı konulamayabilir. Ancak, unutulmamalıdır ki, hastalık hakkında bilgi sahibi olup düzenli doktor kontrolüne gitmek, erken teşhisin ve başarılı tedavi sürecinin anahtarıdır.

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir fakat yemeklerden sonra midede rahatsızlık hissi mide kanserinin en önemli belirtisi olarak bilinir. Özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerekir. Hastalığın ortaya çıkışından itibaren beslenme düzeni bozulur ve kilo kaybı gözlenir. Ani gelişen iştahsızlık hissi mide kanserinde sık görülen belirtilerden biri olarak anılır.

Mide kanseri belirtileri, hastalığı erken evrede yakalamak adına en önemli adımların başında geliyor. Çeşitli sindirim sistemi bozuklukları, mide bölgesinde ağrı ve hazımsızlık şikayetlerini fark eder fark etmez uzman doktor kontrolüne başvurmak, mide kanserini erken evrede yakalamak için çok önemli.

KANSERLİ HÜCRENİN BULUNDUĞU BÖLGEYE GÖRE BELİRTİLER DEĞİŞEBİLİR

Hastalığın belirtileri kanser hücrelerinin yerleşim gösterdiği bölgeye ve kanserin evresine göre değişiklik gösterebilir.

Kanserleşme özelliği gösteren dokular midenin üst kısımlarında yer alıyorsa bu mide kanserinde yutma ile birlikte takılma hissi ve yutma güçlüğü meydana gelir. Midenin ince barsakla birleştiği yerdeki tümörlerde ise kusma en belirgin bulgudur.İlerleyen evrelerde kanlı dışkı ve kanlı kusma belirtileri gözlenir.

Tüm bu belirtiler kesin tanı koymak için yeterli olmayıp, fizikî muayene bulguları ve çeşitli tetkikler ile desteklenmelidir.

MİDE KANSERİNİN TEDAVİSİ

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içeriyor.

Özellikle ilk evrelerde mide kanserinin en etkin tedavi yöntemi cerrahi olarak öne çıkıyor. Kanserin midedeki yerleşimine göre midenin tamamı (Total gastrektomi) veya bir kısmı çıkarılarak (Subtotal gastrektomi) ameliyat gerçekleştirilebilir. Hastalık ilerledikçe cerrahi tedavinin yanında kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi de tek başına ya da birlikte tedavi yöntemleri olarak uygulanabilir.

Mide kanseri tedavisinde dikkat gerektiren ve önem taşıyan bir diğer nokta ise mide alındıktan sonra beslenme tercihlerinin düzenlenmesidir. Gastrektomi ameliyatından sonra tokluk hissi her zamankinden daha erken hissedilir. Kalori yetersizliğine bağlı problemlerin önüne geçmek için hastaların ameliyat sonrası sık aralıklarla ve küçük porsiyonlarda beslenmesi gerekir. Ayrıca gastrektomi operasyonundan sonra yiyeceklerle alınan demirin ve B12 vitamininin emilimi sağlanamaz. Bu nedenle bu vitaminlerin düzenli olarak enjeksiyon yolu ile alınması gerekebilir.

MİDE KANSERİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etmenler olarak adlandıralan risk faktörlerini en aza indirmek yani sağlıklı bir beslenme programını benimsemek mide kanserini önlemek için alınabilecek en etkili yöntem olabilir. Bu sebeple uzmanlar; yoğun şekilde tuzlanmış salamuralardan, yağda kızartılmış gıdalardan, gıda koruyucusu içeren ürünlerden, aşırı kırmızı et tüketiminden ve yüksek ısıda pişirilmiş etlerden uzak durulmasını öneriyor.

Küçük porsiyon tercihi ve sık yeme alışkanlığıyle birlikte yemeğin iyi çiğnenmesi de mide sağlığı için oldukça önemli. Sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması çikolata ve kahve tüketiminin oranın çok yüksek olmaması, sebze ve meyve tüketimi, yemek yedikten sonraki iki saatlik süreçte uyunmaması da mide sağlığı için büyük önem taşıyor.