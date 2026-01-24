'Hemen iyi olsun' derken influenzaya karşı yenik düşmeyin

Kış aylarında özellikle çocuklarda artan enfeksiyon hastalıklarıyla çocuk acil servisleri ve polikliniklere en sık başvuru nedenlerinden oluyor. Aileler, ise önlem amaçlı antibiyotik ve sarı seruma yöneldiğini anlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, çocukların ilk olarak el temizliğine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Aslında, eve gelince ellerinin yıkanması gerekiyor ama çocuklarımıza bu alışkanlığı okulda da vermemiz gerekiyor. Sık sık ellerini yıkanmalarını, yine açık havaya gitmelerini, hasta olan arkadaşı varsa birazcık daha dikkat etmelerini, hasta bir çocuk varsa evde yine eğitim verip, mesela hapşırıyorsa ellerine değil de kollarını kullanarak hapşırmasını ve mümkünse de hasta çocukların bir müddet izole edilmesini öneriyoruz" dedi.

"BİR AŞIMIZ VARKEN DE HER SENE BUNUN YAPILMASINI ÖNERİYORUZ"

İnfluenza ağır seyredebilen, komplikasyonları yüksek olan bir virüs olduğuna dikkat çeken Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Şimdi poliklinik ve başvurumuz arttı ateşi var, nezle, grip gibi şikayetlerle. Bu ne oluyor, çocuk bir ortamda hasta olduğu zaman, arkadaşını ikisini etkiliyor, ikisi dördüne etkiliyor. Bu sefer tekrardan toplamaya başladığı zaman, diğer çocuktan aynı çocuğa enfeksiyon tekrardan geliyor. Ve aile diyor ki, 'çocukluğumuz bir türlü iyileşmiyor' aslında bir türlü iyileşmiyor değil, bir çok virüs var, farklı farklı virüsle enfekte oluyor. Bu aşamada da elimizde ilaçlarımız, enfeksiyonlar konusuna sınırlı. Sadece şu anda gündemde olduğu için, influenza gibi bir enfeksiyonu korumak için her sene yapılan rutin aşımız var. Bunu da eylül sonu, ekim gibi yapılmasını öneriyoruz. Çünkü influenza gerçekten ağır seyredebilen, komplikasyonları yüksek olan bir virüs. Sadece tabii el yıkamaya gelen önlemleri almak önemli, ama bu aşamada korunabileceğimiz bir aşımız varken de her sene bunun yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK CİDDİ ALERJİK REAKSİYONLARI VAR"

Sarı serumun zararlarına değinen Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Sarı serum, kesinlikle çocuklarda önermiyoruz. Ayrıca, çok ciddi alerjik reaksiyonları var. Bunları çocuklara, hatta kişiye de yapılmasını önermiyoruz. Bunlar çok geçici çözümler. Çocuğun istirahati, dinlenmesi, uykusunu alması, bunlar aslında daha önemli. Halk arasında ya da bizim dediğimiz şu vardır: 'Bir viral enfeksiyon iyileşirse, iyileşmesi 1 hafta sürer' siz bir şey verseniz de, yani sonuç yine aynı olur. Antibiyotikler ne yapıyor, herkes diyor, 'bir antibiyotik vereyim, rahatlatayım, iyileşsin' gözüyle bakıyor. Antibiyotikler aslında vücudumuzdaki bakteri öldürürken, iyi huylu bakteri de öldürüyor. Bu yüzden de bizim iç çevremizi bozuyor ve aslında bundan sonraki aşamada antibiyotik ihtiyacımız olduğunda, daha dirençli mikroplarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden de gereksiz antibiyotik kullanmak, kesinlikle vücuda zarar" şeklinde konuştu.

Antibiyotik kullanımının zamanında yapılmasına değinen Akcan, "Kış aylarında da artan BETA enfeksiyonlarını görüyoruz ve enfeksiyonların kesinlikle antibiyotik tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun için de kişi hastalandığı zaman, bir boğaz kültürü gibi bir tetkiki almamız gerekiyor. Çünkü tedavi edilmezse, kalbi bulup, akut romatizma ateşlediğimiz kap romatizmasına neden olabiliyor. Bunun dışında enfeksiyonlar bir şekli başlayıp, arkasından kulak enfeksiyonu dönüyor. Bu durumlarda da antibiyotik kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.