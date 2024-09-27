Hemşirelik kongresinde küresel krizler tartışıldı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi, dün Ankara’da başladı. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede dünyanın her yerinden alanında uzman isimler bir araya geldi. Küresel ve ulusal krizlerin art arda yaşandığı, kriz yönetiminde sağlığa ulaşmada hemşireliğin baş aktörlerden biri olduğuna işaret edilen kongrenin teması, bu yıl “Yarına kim kalacak?” olarak belirlendi.

Türk Hemşireler Derneği başkanı ve kongrenin eş başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş “Dünyaya baktığımızda iklim krizinin, ekonomik krizlerin, sosyal krizlerin, sağlıkla ilgili pandemilerin ön planda olduğu, giderek genişleyen çatışma alanlarının olduğu, yanı başımızda savaşların devam ettiği, ülkemizde 5 milyondan fazla göçmenin, 150 milyondan fazla da kayıtsız göçmenin bulunduğu dünyada yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Özbaş, “Deprem gibi çok büyük bir felaket yaşadık. Pandemi gibi küresel bir krizin hemen peşinden meydana geldi. Bunlara uyum sağlamaya çalışırken Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünü dünyanın halk sağlığı sorunu ve acil olarak harekete geçilmesi gereken bir durum olarak ilan etti. Krizler çağının gereği olarak bireyin toplumun ve ailenin sağlığından sorumlu olan mesleğin üyeleri olarak nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor fikrinden yola çıkarak bu kongrenin temasını oluşturduk” diye konuştu.