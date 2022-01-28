Hemşireye saldırdı, serbest kaldı: Senin gibiler dayağı hak ediyor

28 Ocak 2022 Cuma, 19:14

Konya Şehir Hastanesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüksekten düşen ve ismi açıklanmayan yaralı 1 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemşireler Akif Şengül, Bilal Özledim, Nazan Ongül ve Celalettin Yazar, hastaya müdahale etmeye başladı. Bu sırada hastanın bir yakını, müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek, tepki gösterdi.

"SİZİN MAAŞINIZI BİZ ÖDÜYORUZ"

Çıkan tartışmada hasta yakını Akif Şengül'e "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi. Tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da katıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları Ö.E., M.Ş. ve K.Ş., 4 hemşireye saldırdı.

Hemşireler aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı hemşirelere mesai arkadaşları müdahale etti.

SERBEST KALDI

Saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SALDIRIYA TEPKİ

Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay, saldırıya tepki göstererek, şunları söyledi:

''Konya Şehir Hastanesi Acil Servisinde yaşanan şiddet olayında bir grup tarafından acil servis çalışanları darp edilmiş olup. Bir sağlık çalışanının eli kırılmıştır, bir sağlık çalışanının dudağı patlamış ve bir kadın sağlık çalışanı kulağına darbe almıştır. Maalesef şiddet olaylarına verilen cezalar caydırıcı olamıyor. Saldırganların cezalandırılması noktasında maalesef ya hukuki boşluklar mevcut ya da var olan mevzuatın uygulanmasında zafiyet bulunmaktadır. Adalet herkes için eşit ve hakkaniyetli işlesin. Bu konuda gündemimiz net, hedefimiz tektir. Sağlık çalışanları olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz.

Ama sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir, olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım. Bunun henüz daha şifrelerini çözemediler. Efendim, elçiyle yemeğe gittim, efendim elçiyle işim vardı. Olabilir. Önceden verilmiş bir randevun da olabilir. Oturursun, 'Sayın Büyükelçim şu an İstanbul için, vatandaşlarımız için çok önemli bir durum var, sizinle olan randevumuzu birkaç gün erteleyelim.' dersin ve geçer gidersin ama öncelik vatandaşa hizmet olmayınca maalesef böyle oluyor."