Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'in, katil zanlısı Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.'nin bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Uygun'un, kiralık otomobil ile Konya'dan İstanbul'a Musa T. ile birlikte geldiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal’da bir börekçiden birlikte çıkıyor. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor.
Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurarak öldürmüştü.
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