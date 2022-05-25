Hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:46

Hıçkırık diğer adıyla Singultus diyafram kasının istemsizce ve aniden kasılmasıdır. Aniden ortaya çıkan hıçkırığın geçmesi bazen çok da kolay olmaz. Uzun süre devam eden hıçkırık kişinin yaşam kalitesini düşürür.

Ses tellerinin bulunduğu gırtlak boşluğunun aniden kapanmasıyla hıçkırırken ses çıkabilir. Hıçkırık, toplumda her yaşta kişide görülür. Bazen kolayca geçen hıçkırık bazen çok inatçı olabilir.

HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Hıçkırık genellikle sindirim sistemi sorunları nedeniyle ortaya çıkar.Hıçkırığın nedenlerinden bazıları:

-Çok hızlı yemek

-Hava yutmak

- Ani duygu değişimleri

-Gazlı içecek tüketimi

- Reflü

-Aşırı alkol tüketimi

UZUN SÜRE SÜREN HIÇKIRIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Hıçkırık 48 saatten fazla sürerse bir hekime başvurulmalıdır. Hıçkırığın uzun sürmesi kişinin yaşam kalitesinin olumsuz etkiler. Uzun süre hıçkırık tutan kişi yemek yemede, uyumada ve solunumda sıkıntı çekebilir.

48 saatten uzun süren hıçkırık başka hastalıkların habercisi olabilir:

-Diyafram kasına bağlı olan vagus ile frenik sinirlerinin tahrip olması

-Merkezi sinir sistemi bozuklukları

-Bazı ilaçlar

-Kalp hastalıkları

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Halk arasında hıçkırığı durdurmak için pek çok yöntem uygulanır.Hıçkırıkların pek çoğu kendi kendine geçer. Ancak hıçkırık kişiyi çok rahatsız ediyorsa bazı yöntemler denenebilir.Hıçkırık tedavisinde nefes manevraları etkili olabilir.

Hıçkırığın geçmesi için bilimsel olmayan doğal yöntemler vardır.

-Kısa süre nefes tutup bırakmak-

-1 Bardak soğuk su içmek

-Limon suyu içmek

-Buzlu su ile gargara

-Kağıt torbanın içine nefes alıp vermek

Hıçkırığın uzun süre geçmemesi durumunda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Hıçkırık bir hastalığın belirtisi olabilir.

HIÇKIRIK NASIL ÖNLENİR?

Kronik hıçkırığı olan kişilerin, hızlı yemek yememesi, gazlı içeçeklerden, aşırı yemek yemekten, aşırı alkol tüketiminden ve baharatlı yemeklerden uzak durması gerekir.