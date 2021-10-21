İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir
İngiliz doktorlar, inatçı hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı. Başlıca risk faktörleri arasında sürekli olarak sıcak, katı ve kötü çiğnenmiş yiyeceklerin alınması, alkol alımı ve sigara kullanımı yer aldı.
Hıçkırık, göğüs kafesini karın boşluğundan ayıran ve nefes
almada önemli bir rol oynayan kas olan diyaframın istemsiz bir şekilde
kasılması olarak tanımlanıyor. Her kasılmanın ardından ses tellerinin aniden
kapanması “hık” sesinin çıkmasını sağlıyor. Hıçkırık, diyaframın ani ve istem
dışı kasılması sonucu meydana geliyor.
Son olarak Sputnik Türkiye’nin Express gazetesinden
aktardığına göre, İngiliz doktorlar, 48 saatten fazla süren hıçkırığın kanser
belirtisi olabileceği konusunda uyardı.
Hıçkırığın genellikle yemeğin çok hızlı yenmesi, midenin
aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi ve fazla alkol alımından
kaynaklandığını belirten uzmanlar, ancak bazı durumlarda yemek borusu kanseri
oluşumuna neden olabileceğini belirtti.
Dr. Hussein Abdeh “Mideniz düzgün çalışmayı bırakırsa ve
belirgin bir sebep olmadan şiştiğini fark ederseniz, kanser belirtileri ortaya
çıkabilir” ifadelerini kullandı.
Yemek borusunun iç yapısını döşeyen dokuda veya üst tabakada
meydana gelen kötü huylu tümörlerin özofagus kanseri olarak nitelendirilebileceğini
belirten uzmanlara göre, başlıca risk faktörleri arasında sürekli olarak sıcak,
katı ve kötü çiğnenmiş yiyeceklerin alınması, alkol alımı, sigara kullanımı ve
yemek borusunun termal ve kimyasal yanıkları gösterilebilir.
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