İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir

21 Ekim 2021 Perşembe, 00:00

Hıçkırık, göğüs kafesini karın boşluğundan ayıran ve nefes almada önemli bir rol oynayan kas olan diyaframın istemsiz bir şekilde kasılması olarak tanımlanıyor. Her kasılmanın ardından ses tellerinin aniden kapanması “hık” sesinin çıkmasını sağlıyor. Hıçkırık, diyaframın ani ve istem dışı kasılması sonucu meydana geliyor.

Son olarak Sputnik Türkiye’nin Express gazetesinden aktardığına göre, İngiliz doktorlar, 48 saatten fazla süren hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Hıçkırığın genellikle yemeğin çok hızlı yenmesi, midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi ve fazla alkol alımından kaynaklandığını belirten uzmanlar, ancak bazı durumlarda yemek borusu kanseri oluşumuna neden olabileceğini belirtti.

Dr. Hussein Abdeh “Mideniz düzgün çalışmayı bırakırsa ve belirgin bir sebep olmadan şiştiğini fark ederseniz, kanser belirtileri ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Yemek borusunun iç yapısını döşeyen dokuda veya üst tabakada meydana gelen kötü huylu tümörlerin özofagus kanseri olarak nitelendirilebileceğini belirten uzmanlara göre, başlıca risk faktörleri arasında sürekli olarak sıcak, katı ve kötü çiğnenmiş yiyeceklerin alınması, alkol alımı, sigara kullanımı ve yemek borusunun termal ve kimyasal yanıkları gösterilebilir.