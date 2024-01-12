Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımına dikkat

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:53

Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, hipertansiyon konusunda önemli bilgiler vererek hastaların bu rahatsızlığın ciddiyetini anlamalarını ve tedavi sürecine aktif bir şekilde katılmalarını vurguladı. Hipertansiyonun dünya genelinde yaygın olduğunu ve genellikle uzun süre belirti vermeden seyrettiğini belirten Yıllar, hastaların hipertansiyon tanısı aldıktan sonra hekim tarafından belirlenen tedavi planına kesinlikle uymaları gerektiğini söyledi. İlaçların düzenli ve belirtilen şekilde alınmamasının, ciddi komplikasyonlara, özellikle beyin kanamasına ve böbrek hasarına yol açabileceğini ifade etti.

Hipertansiyon tedavisinde hasta-hekim ilişkisinin önemine de değinen Prof. Dr. Okan Yıllar, hastaların tedavi sürecinde hekimleriyle açık iletişim kurmaları gerektiğini belirtti. Yan etkilerin detaylı bir şekilde anlatılması ve hastaların herhangi bir ekstra şikayetlerini hemen hekimlerine bildirebilmelerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, hipertansiyonun farklı derecelerde seyredebileceğini ve tedavi planının buna göre oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hipertansiyonun sadece bir tansiyon ölçümüyle değil, geniş bir sağlık değerlendirmesiyle takip edilmesi gerektiğini belirten Yıllar, hastaların sağlık durumlarına uygun tedavi planlarıyla daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinin mümkün olduğunu ifade etti.