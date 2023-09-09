Hipertansiyon hastaları günde 1 bardak içtiği zaman tansiyonu düşürüyor
Doğal yollarla tansiyonu düşürmenin sırrı besinler ve bitkilerden geçiyor. Hipertansiyon hastaları günde 1 bardak içtiği zaman tansiyonu düşürüyor...
Türkiye’de her 3 kişiden birinde hipertansiyon hastası. Hipertansiyonu olan hastaların yarısı kendilerinde hipertansiyon olduğunun farkında değildir. Yüksek tansiyon genellikle belirgin semptomlarla kendini göstermez. Halk arasında sessiz katil olarak bilinen bu tehlikeye karşı bilinçlenmek önemlidir.
Yüksek tansiyon, kan basıncının normal seviyelerin üzerinde olması durumunu ifade eder ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur.
YÜKSEK TANSİYONUN NEDENLERİ
Aşırı tuz alımı
Obezite veya fazla kilo
Düşük fiziksel aktivite seviyeleri
Aşırı alkol tüketimi
Genetik yatkınlık
Stres
Sigara içmek
Diyabet
Yüksek kolesterol
TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER
Yüksek tansiyonun kontrol altına alınması veya düşürülmesi için aşağıdaki doğal yöntemleri düşünebilirsiniz:
Dengeli Beslenme
Tuz alımını sınırlayın, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet uygulayın.
Düzenli Egzersiz
Haftada en az 150 dakika orta derecede yoğunlukta aerobik egzersiz yapmak, tansiyonu düşürebilir.
Stres Yönetimi
Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini deneyin.
Alkol ve Sigara İçmeyi Bırakma
Alkol ve sigara tansiyonu yükseltebilir, bu nedenle bunları sınırlayın veya bırakın.
Kilo Kontrolü
Fazla kiloluysanız, kilo vermek tansiyonu düşürebilir.
Potasyum Alımını Artırma
Potasyum açısından zengin yiyecekler (muz, portakal, ıspanak vb.) tansiyonu düşürebilir.
İşte ABD'li doktor Eric Berg'in yüksek tansiyon için önerdiği kür tarifi
• 2 çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu
• 2 sap kereviz
• ½ avokado
• Bir limonun suyu (1 bardak)
• ½ su bardağı yaban mersini
• ½ fincan sade kefir
• 1 su bardağı su
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