Hipertansiyon hastaları günde 1 bardak içtiği zaman tansiyonu düşürüyor

Yayınlanma: 09.09.2023 - 18:41

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:41

Türkiye’de her 3 kişiden birinde hipertansiyon hastası. Hipertansiyonu olan hastaların yarısı kendilerinde hipertansiyon olduğunun farkında değildir. Yüksek tansiyon genellikle belirgin semptomlarla kendini göstermez. Halk arasında sessiz katil olarak bilinen bu tehlikeye karşı bilinçlenmek önemlidir.

Yüksek tansiyon, kan basıncının normal seviyelerin üzerinde olması durumunu ifade eder ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur.

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENLERİ

Aşırı tuz alımı

Obezite veya fazla kilo

Düşük fiziksel aktivite seviyeleri

Aşırı alkol tüketimi

Genetik yatkınlık

Stres

Sigara içmek

Diyabet

Yüksek kolesterol

TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Yüksek tansiyonun kontrol altına alınması veya düşürülmesi için aşağıdaki doğal yöntemleri düşünebilirsiniz:

Dengeli Beslenme

Tuz alımını sınırlayın, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet uygulayın.

Düzenli Egzersiz

Haftada en az 150 dakika orta derecede yoğunlukta aerobik egzersiz yapmak, tansiyonu düşürebilir.

Stres Yönetimi

Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini deneyin.

Alkol ve Sigara İçmeyi Bırakma

Alkol ve sigara tansiyonu yükseltebilir, bu nedenle bunları sınırlayın veya bırakın.

Kilo Kontrolü

Fazla kiloluysanız, kilo vermek tansiyonu düşürebilir.

Potasyum Alımını Artırma

Potasyum açısından zengin yiyecekler (muz, portakal, ıspanak vb.) tansiyonu düşürebilir.

İşte ABD'li doktor Eric Berg'in yüksek tansiyon için önerdiği kür tarifi

• 2 çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu

• 2 sap kereviz

• ½ avokado

• Bir limonun suyu (1 bardak)

• ½ su bardağı yaban mersini

• ½ fincan sade kefir

• 1 su bardağı su