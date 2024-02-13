Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:04

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:04

Hıyarcıklı veba bir kez daha gündemde. Oregon eyaleti Deschutes İlçe Sağlık Kurumu, 7 Şubat günü yaptığı açıklamada bir vatandaşta "hıyarcıklı vebanın" görüldüğünü belirterek, "Sahibin ve evcil hayvanının yakın temasta bulunduğu tüm kişilerle temasa geçildi ve hastalıkları önlemek için ilaç sağlandı” dedi. Peki, Hıyarcıklı veba nedir? Hıyarcıklı veba belirtileri neler?

HIYARCIKLI VEBA NEDİR?

Hastalığın en sık görülen şekli hıyarcıklı veba olarak adlandırılır. Hasta, veba bakterisine maruz kaldıktan sonra belirtiler genellikle 2-6 gün içinde ortaya çıkmaktadır. Hıyarcıklı veba, lenfatik sistemi enfekte ederek lenf düğümlerinin iltihaplanmasına neden olmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde kana karışarak septisemik vebaya veya akciğere yayılarak pnömonik vebaya neden olabilir.

HIYARCIKLI VEBA BELİRTİLERİ NELER?