Unutulan salgınlar geri mi dönüyor?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:51

Salgın, toplum üzerinde orantısız artış göstererek aynı süre içerisinde birçok insanı etkileme eğiliminde olan hastalıklardır. Küresel ısınmanın etkileri dünyamız üzerinde fark edemesek de ciddi sonuçlar doğurmuş durumda. Bunlardan biri de buzulların erimesi ile ortaya çıkmış olan 30.000 yaşından büyük bakteriler. Antik çağlarda kalan salgınlar geri mi dönüyor?

TARİH ÖNCESİ SALGINLAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Günümüz dünyasında hastalıklar, her konuda ciddi sorunlar doğurabiliyor. Yakın zamanda pandemiye neden olan Kovid-19 bunun en güzel örneğidir.

Dünyanın var olduğu tarihten bu yana birçok salgının meydana geldiğini söylüyor bilim insanları. Peki, kaç tanesini biliyoruz?

Kovid-19’dan öncesi için yakın zamanda kuş gribi, domuz gribi hatta daha eskilere gidersek kolera, veba ve çiçek hastalığı gibi hastalıklar, insanları çok zor durumlarda bırakmıştır.

Rus bilim insanları açıklamalarına göre, iklim değişiklikleri Sibirya’da ki buzulları eritmesi sonucu, Buzul Çağı’na ait mamut kemiklerine rastlanmıştı. Rus bilim insanlarının bu keşfi, ilk kez 2003 yılında gerçekleşti. Şok edici olay ise 2003 yılında keşfedilen mamut kemiklerinin yanı sıra Buzul Çağı’na ait bakterilerde bulundu.

Buzul Çağı’na ait olan bu bakterileri laboratuvar ortamında inceleyen bilim insanları, ilginç olabilecek bir sonuca rastladılar, bakteriler canlıydı ve en az 30.000 yaşından büyüktü.

Batı Sibirya’da ortaya çıkan şarbon, Batı Sibirya’da binlerce ren geyiğinin ölümüne sebep olmuş ve onlarca insanı olumsuz etkilemişti. Bu hastalığı, Sibirya’da ki bakterilerin çözülmesine bağlamıştı bilim insanları. Keşfedilmemiş birçok hastalığından yayılmış olabileceğini söylemişlerdi.

Yeni ortaya çıkan hastalıkların birçok nedeni olsa da iklim değişiklikleri ile bizi ne gibi tehditler bekliyor? Yakın zamanda Kovid-19 salgınından sonra, tam sonuçları bilinmese de X hastalığı gündeme oturmuş durumda. Bilim insanları, yeni ortaya çıkmış bu salgınların, antik çağlardan gelmiş olabilme ihtimalin yüksek olduğunu ve ileri zamanlarda daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.