Hızlı şekilde kilo aldığını sandı; hastaneye gidince gerçeği öğrendi

12 Haziran 2022 Pazar, 10:11

Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hayatı boyunca 50 kilogram civarında olduğunu fakat kısa bir süre önce hızla kilo almaya başladığını belirten Lin, karnının hızla şişmesiyle hamile gibi gözükmeye başladı. Egzersiz yapmaya başlayan Lin buna rağmen kilo almaya devam etti.

AİLESİ İKNA ETTİ

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ailesinin de ısrarıyla hastaneye giden Lin’e doktorlar tarafından hızlı bir teşhis kondu. Lin’e, karnında 11 kilogram ağırlığında ve 46 santimetre büyüklüğünde büyümeye devam eden bir tümör olduğu söylendi. Doktorlar tarafından 2 Haziran’da gerçekleştirilen başarılı operasyonla 11 kilogram ağırlığındaki tümör Lin'in karnından çıkarıldı. Doktorlar, tümörün iyi huylu olduğunu fakat alınmaması üzerine diğer organlara baskı uygulayacağını belirtti.

Yine 2017'de yaşanan benzer bir olayda, 51 yaşındaki bir kadın obez olduğunu düşünerek büyüyen karnını kontrol ettirmemiş ve daha sonra rutin bir kontrolde kadının karnında 5 kilogram ağırlığında bir tümör tespit edilmişti.