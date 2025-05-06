Hizmette yeni dönem: Tele sağlık

Teknoloji alanındaki gelişmeler günümüzde sağlık hizmetlerini de pek çok yönden etkiledi. Artık dijital ortamda uzman görüşü almak, randevu oluşturmak ve bazı tedavileri gerçekleştirmek mümkün hale geldi.

Hizmette yeni dönem: Tele sağlık
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Damla Polat
Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Cumhuriyet, hastaların hızlıca sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayan “tele sağlık” hizmetlerinin avantaj ve dezavantajlarını Türk Toraks Derneği’nden Teletıp Özel Komite Başkanı Doç. Dr. Baran Balcan ile konuştu. Balcan, “Tele sağlık, hastaların zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakta. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve kırsal bölgelerde yaşayan bireyler için büyük bir kolaylık. Daha hızlı danışmanlık ve bulaşıcı hastalıklardan korunma olanağı da önemli avantajları arasında yer almakta” dedi. 

‘BAĞ ZAYIFLAYABİLİR’

Tele sağlık hizmetlerinin avantajları kadar dezavantajları olduğunu da belirten Balcan, “Yüz yüze muayenenin sağladığı fiziksel değerlendirme olanağı tele sağlık hizmetlerinde sınırlı kalmaktadır. Tele sağlık iletişimi daha hızlı ve pratik hale getirir ancak yüz yüze temasın sağladığı duygusal bağın zayıflamasına da neden olabilir. Ayrıca, teknik sorunlar, internet erişimi eksiklikleri ve veri güvenliği kaygıları da önemli dezavantajlar arasında” dedi. Balcan, gelecekte tele sağlık hizmetlerinin yalnızca görüntülü görüşmelerle sınırlı kalmayacağını belirterek “Kendi kendine veri toplayabilen giyilebilir cihazlar, evde kullanılabilen teşhis kitleri ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleriyle daha bütüncül bir sağlık yönetimi modeli oluşacaktır. Ayrıca, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin ön plana çıkması beklenmektedir”


Etiketler: #Randevu #Doktor

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