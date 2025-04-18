Randevusuz muayeneyi kabul etmeyen doktor hakkında şikayette bulunan savcı haklı bulundu

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:53

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:55

Olay, 12 Nisan 2021 tarihinde Osmaniye Devlet Hastanesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Covid-19 döneminde oynadığı halı saha maçı sırasında ayağından sakatlanan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., ilk tedavisinin ardından kontrol için hastanenin ortopedi bölümüne randevusuz olarak gelmiş ve girdiği Uzm. Dr. Kemal Gökhan G.’nün odasında başka hasta varken muayene talebinde bulunarak kendisini muayene etmeyen doktor ile tartışmış ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayetin yapıldığı gün emniyet görevlileri doktorun yanına gelmiş ve karakola götürerek ifadesini almıştı. Normal bir şikayette savcılık kaydı dahi bir kaç gün sürerken, emniyet şikayet hakkında aynı gün şüpheli doktoru emniyete götürerek ifadesini almışlardı! Yaşanan olay ise o dönem Türkiye’de gündem olmuş ve savcıya her kesimden tepki gösterilmişti. Sürecin ardından doktor da savcıdan şikayetçi olmuştu.

Yargı mensubuna karşı yargı mücadelesinde mağdur olan doktor suçlu konuma düştü, haber yapan basın mensupları cezalandırıldı.

Yargı mensupları aleyhine açılan davalar istinaf incelemesinden savcımız lehine bozuldu. Dahası Anayasa Mahkemesinin Mart 2025 tarihinde yayınlanan ve 9 ay sonra yürürlüğe gireceği bildirilen karar hemen uygulandı. Yani henüz yürürlüğe girmemiş karar hukuken yok hükmünde olan karar hemen uygulandı. Süreç sonunda, görülen 2 ayrı davada mağdur konumunda olan doktor, davalı taraf konumuna düşerken görülen duruşmaların ardından ise ceza alarak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Verilen karara tepki gösteren Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, verilen kararların hukuksuz olduğunu belirterek, "Hukuku çok daha şeffaf, çok daha adil bir hale getirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MAĞDUR KONUMUNDAYKEN DAVALI TARAF OLDUK''

Yaşanan sürecin ardından mağdur olan hekimin söz konusu yargı mensubu karşısında suçlu taraf haline geldiğini söyleyen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, "Bir Covid dönemi yaşadık. Bu dönemde sokağa çıkmalar ve toplu organizasyonlar yasaktı. Yasak olmasına rağmen bir halı saha maçı esnasında Cumhuriyet savcısı hukukçu bir arkadaşımız ayağından yaralanıyor. Buna bir doktor tarafından müdahale ediliyor ve alçıya alınıyor. Ama bu hukukçumuz daha sonrasında hiçbir randevu almadan üyemiz olan bir doktor arkadaşımıza polikliniğe gelerek hakkı olmadan muayene olmak istiyor. Doktor arkadaşımız da randevu alması gerektiğini iletiyor. Ardından hukukçu şahıs kendisinin yargı mensubu olduğunu söylüyor. Bu durum bir sürü şahit tarafından da ispatlanmış bir durumdur. Ama yaşanan hukuk süreci boyunca biz mağdur konumundayken bir baktık davalı taraf olmuşuz" dedi.

Süreç içerisinde ilk davada beraat almalarına rağmen ikinci bir dava açıldığını ve hukuksuz şekilde ceza aldıklarını söyleyen Dr. Av. Cengiz Bayram, "Önce bir dava açıldı, ilk davadan biz beraat ettik. Bu yeterli olmamış ve tekrar ikinci bir dava açılmış. Hukukta ‘bir koyundan iki post çıkartılmaz ilkesi vardır’ ama maalesef bu ikinci dava açıldı. Hukuksuz olarak bu davada bize ceza verip hükmün açıklanmasını geri bıraktılar. Sonuçta hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler bunlar. Bunları müvekkilim bizzat yaşadı" ifadelerini kullandı.

"HUKUK HERKESE LAZIM''

O dönem olayın Türkiye’de gündem olduğunu ve her kesimden tepki aldığını belirten Dr. Av. Bayram, "Olayın sıcak döneminde Türkiye tepki gösterdi ama biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bir süre sonra soğuyunca hiç kimsenin aklında bile kalmadı. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, hukuk herkese lazım, en fazla savunmamız gereken şey hukuk olmalıdır. Hukuk, bugün bana yarın sana lazım. O yüzden bu konuda hiç kimsenin taviz vermemesi, eşit ve adaletli olması gerekiyor. Biz bu olayla ilgili dava tam olarak kesinleşmedi ama hukukun üstünlüğünü sağlayacağımızdan umutluyuz" şeklinde konuştu.

Bayram, "Ülkemizdeki doğruların mutlaka yerleşeceğine inanıyoruz. Her meslekte her parametrede mesleğinin hakkını veremeyen insanlar var. Hukuk çok doğru bir kavramdır, adalet çok doğru bir kavramdır. Bu derneğin amacı da bu. Hekimlere hukuk çerçevesinde destek olmak. Biz de zaten mağdur olan bu doktor arkadaşımıza bu desteği verdik" dedi.

"Basın mensubu arkadaşlar haber verme hakları nedeniyle yargılandı, yorum yapan vatandaş cezalandırıldı. Yorum yapanların cezalandırılmasını yanlış görüyoruz. Yoksa yorum yapacağım diye hakaret edenlere ceza verilmesine bir şey demiyoruz. Vatandaşlarımızda yorumlarında beğenmediklerini tenkit etmeli ama hakaret ve kötü söz söylememeli. Bu ikisi arasındaki farkı da belirtmemiz gerekiyor"

Yaşanan olayı haberleştiren basın mensubu ile sosyal medyada tenkide dayalı yorum yapan bir vatandaşın da bu olay nedeni ile cezalandırıldığını açıklayan Bayram, "Zaten bu olay başında da haber olarak çıkmış ve basın mensubu arkadaşlar da haber verme hakları nedeniyle yargılanmak zorunda kalmışlar. Yine sosyal medyada depremzede bir vatandaş da, ’bu savcı araştırılmalı, bir yerlere üye olabilir’ yorumu üzerine de ceza almış, tazminat davası açılmış ve en son ödeme yapamadığı için konteynerine icra kağıdı gelmişti. Bunlar bu ülkeyi üzen olaylar. Böyle olayların olmaması için hukuku çok daha şeffaf, çok daha adil bir hale getirmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"AYRICALIKLAR SAĞLANMIŞ OLMASINI İSTEMEYİZ''

Yargılama sürecinde hatalı kararlara da tepki gösteren ve hala adalete güvendiklerini söyleyen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, "Biz hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz. Biz yargılanırken mahkemeye gelme gitme konusunda bile bir takım ayrıcalıklar sağlanmış olmasını istemeyiz. Herkes eşit yargılanmalı, biz sadece onu talep ettik. Bunun için de uğraştık ama tekrar ediyorum adaletin verdiği karar bizim için şu anda tabii ki geçerlidir. O kararlara uymak zorundayız. Ona da boynumuz kıldan ince ama biz şunu söylüyoruz. Gerçekten de hepimizin aradığı en önemli kavram hukuk kavramıdır. İnşallah o ideal hukuka ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.