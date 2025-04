İktidar sağlık sistemini öve öve bitiremiyor, yurttaş derdine çare bulamıyor: Bir ay sonraya randevu isyanı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 07:39

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balkan Sağlık İş Forumu’na katılmak için gittiği Edirne’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memişoğlu, “Sağlık hizmeti konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Ancak bazen rakiplerimiz veya kötü niyetli kişiler bu durumu dezenforme edebiliyor. Bunu önlemek için kaliteli sağlık hizmeti sunduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Bu koordinasyon çalışmalarıyla da bunu açık bir şekilde ortaya koymuş olacağız” dedi.

Türkiye’nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde sunan bir altyapısı ve güçlü bir insan kaynağı olduğunu savunan Memişoğlu, “Sağlık turizmini lokomotif sektörlerden biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak, sosyal medyaya yansıyan bir video Bakan Memişoğlu’nun sözleriyle çelişti. Videoda İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde 1 ay sonraya randevu verilen yaşlı bir kadının “Ben nasıl dayanacağım. Ben ister miyim böyle olmayı” diyerek kendini yere bırakması kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Erdoğan, “İzlemiş olduğumuz görüntüler sağlık sistemimizin ne durumda olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yıllardır dile getirdiğimiz kışkırtılmış sağlık politikasının sonuçlarını görmek bizleri maalesef şaşırtmıyor. Emeklerinin karşılığını alamayan ve can güvenliği sağlanamayan hekimler kamudan istifa etmekte ve bunların bir kısmı da yurt dışına giderek kendi mesleğini orada yapmakta ya da yurt dışında bulaşıkçı veya kurye olarak çalışmayı ülkemizde hekimlik yapmaya tercih etmektedir” dedi.

‘VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK’

Politika üretenlerin “Benim vatandaşım her an her istediği hastaneye gidebilmeli. Hatta istediği an profesörlere bile ulaşabilmeli” mantığının doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Kışkırtılmış sağlık politikası sebebiyle gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız sağlıklı ve ulaşamamakta daha önce oluşum hastane kuyrukları, artık sanal MHRS kurullarına dönüşmüş durumda. Vatandaşımız yine randevu bulamıyor ancak iyi tarafı hastane ve kuyruk beklemek yerine kendisine randevu geleceği günü evinde bekliyor. Ama sonuç olarak yine ihtiyacı olan vatandaşlarımız sağlık hizmetine zamanında ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Sayın bakanı sağlık sistemini güzellemeye değil gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Bu sorunların çözümü öncelikle sağlık sistemini ticarethane olarak görmekten vazgeçmek, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hak ettiği şartlarda çalışmasını sağlamak olacaktır. Sonraki aşamada ise sağlık kurumları başvurusunda karar vericinin vatandaş değil de hekimler olduğu bilincine ulaşılmalı ve bu konuda vatandaşlara da bir sorumluluk yüklenmelidir. Aksi takdirde vatandaşlara sunulan bu sınırsız özgürlük daha sonra yine vatandaşlarımızın sağlığına zarar verecektir” diye konuştu.