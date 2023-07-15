Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:13

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:13

Hollywood diyeti 30 gün süren bir diyettir ve uygulayan kişiler her gün programa sadık kalarak ilerlemelidir. Kısa sürede ciddi oranda yağ yakımı ve kilo vermede tercih edilen Hollywood diyetinin nasıl yapıldığı, zararlarının ve faydalarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, Hollywood diyeti nedir, nasıl yapılır? Hollywood diyetinin zararları ve faydaları neler? İşte, Hollywood diyetine dair merak edilenler...

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?

Hollywood diyeti oruç tutmaya yakın bir diyet programı olarak biliniyor. 30 günde 16 kilo vermeyi amaçlayan diyetin kısa sürede yağ yakması ve fazla kilolardan arındırmasıyla biliniyor. Süreç boyunca hastada herhangi bir sağlık problemi oluşturmadığı savunulan diyet programı kapsamında katı yiyecek tüketilmemesi önemli bir kriter.

HOLLYWOOD DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hollywood diyetinin ilk günlerine sıvı detoksu ile başlanıyor ve kısa sürede sonuç veriyor. TGRT Haber'in derlediği habere göre Hollywood diyetinin ilk bir haftası şu şekilde ilerliyor;

1.ve 2.Gün: Diyette illk iki gün öncelikle vücuttan ödemin atılması için sadece sıvı alımı yer almaktadır. Taze olarak sıkılmış meyve ve sebze suları, yeşil çay tüketilmelidir.

3.Gün: Kahvaltı; salatalık, domates, 30 gram yağsız peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim çavdar ekmeği, 1 fincan yeşil çay, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata, akşam yemeği; 1 porsiyon haşlanmış veya ızgarada pişmiş tavuk eti, 1 kepçe sebze çorbası ve 1 porsiyon haşlanmış brokoli, yeşillik

4.Gün: Kahvaltı; salatalık, domates ve bunlarla beraber yeşil sebzeler, 30 gr yağsız peynir, 1 fincan bitki çayı, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol yeşillikli salata, akşam yemeği; 150 gr mantar, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 2 yumurta ile hazırlanmış omlet

5.Gün: Kahvaltı; 2 dilim kepek ekmeği, 30 gr yağsız peynir, 1 fincan yeşil çay, salatalık, domates ve yanında yeşillik, öğle yemeği; 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol yeşillikli salata, akşam yemeği; 150 gr ızgara veya buğulama yöntemi ile hazırlanmış balık, 2 porsiyon yeşillik ve kuru soğan

6.Gün: Kahvaltı; 1 dilim tam buğday ekmeği, 30 gr yağsız peynir, salatalık ve domates ile birlikte bol yeşillik, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı ile hazırlanmış salata, akşam yemeği; 1 kepçe yağsız ve tuzsuz olarak hazırlanmış sebze çorbası, 1 porsiyon ızgara veya buğulama yöntemi ile hazırlanmış hindi veya tavuk eti

7.Gün: Kahvaltı; 30 gr yağsız peynir, 1 fincan bitki çayı ve domates, salatalık ile bolca yeşillik, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol yeşillikli salata, akşam yemeği; 1 porsiyon sebze çorbası, 150 gr ızgarada pişirilmiş balık, 1 porsiyon yeşillik, kuru soğan…

HOLLYWOOD DİYETİNİN ZARARLARI NELER?

Düşük kalori alımı ve tek tip beslenme, vücut için gerekli besinleri yetersiz almanıza ve potansiyel olarak beslenme eksikliklerine yol açabilir. Ayrıca, kısa süreli kilo kaybı, genellikle su kaybından kaynaklanır ve gerçek yağ kaybını temsil etmez.