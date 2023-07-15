Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:12

Güncelleme: 15.07.2023 - 12:12

Yaz Şarkısı dizisinde başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş, eşi Serdar Sertçelik'ten anlaşmalı olarak boşandı. Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik kimdir, neden tutuklanmıştı? İşte, Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilenler...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı. 2019 yılında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer aldı. Daha sonra Aktaş, 2021 yılında Star TV'de yayımlanan ve yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol oldu. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolde oynadı. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

NİLSU BERFİN AKTAŞ ÖZEL HAYATI

Nilsu Berfin Aktaş gizlice, Ankara'da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik'le evlendi. Cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışında yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanacağı eşi tarafından doğrulandı. Çift, 14 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2019 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Gökçe Mollaoğlu

2021 - Benim Hayatım - Hayat

2021 - Ölüm Zamanı - Dilara

2022 - Kalp Yarası - Pınar

2022 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Gizem Demirci

2023 - Yaz Şarkısı - Gülbeyaz