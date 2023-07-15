Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:19

Güncelleme: 15.07.2023 - 15:19

DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı. Futbolseverler, Halil Dervişoğlu'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Halil Dervişoğlu hakkında merak edilenler...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil İbrahim Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018-19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon avro ücret karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı. Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.

6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı. Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Kiralık sözleşmesi biten Halil, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar İstanbul'a gelerek, Galatasaray'la bu sefer satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Kiralama bedeli 1 milyon avrodur.

HALİL DERVİŞOĞLU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2018-2020 Sparta Rotterdam

2020- Brentford

2020-2021 Twente (kiralık)

2021-2022 Galatasaray (kiralık)

2022-2023 Burnley (kiralık)