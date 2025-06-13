HPV aşısı nedir? HPV aşısı kimlere yapılır? HPV aşısı ne zaman ücretsiz olacak?

Ücretsiz HPV aşısı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından duyuruldu. HPV, özellikle genital kanserlere karşı gösterdiği etkiyle koruyucu aşılar arasında öne çıkıyor.

HPV NEDİR?

HPV (Human Papilloma Virus), cilt ve mukoza yoluyla bulaşan, 200'den fazla tipi bulunan bir virüs grubudur. Bazı HPV türleri genital siğillere sebep olurken, bazıları ise rahim ağzı (serviks) kanseri, anal, penis, vulva, vajina ve boğaz kanserleri gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Özellikle HPV 16 ve 18 tipleri rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %70’inden sorumludur.HPV NASIL BULAŞIR?

HPV, en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir. Şu yollarla bulaşabilir:



Cinsel temas



Cilt teması (özellikle genital bölge teması)



Nadir durumlarda doğum sırasında anneden bebeğe geçebilir.



HPV bulaşı için tam cinsel ilişki olması şart değildir; genital bölge teması da bulaşma için yeterlidir.





HPV AŞISI NEDİR?

HPV aşısı, vücudu bazı yüksek riskli HPV tiplerine karşı korumak için geliştirilmiştir.

Üç ana tip aşı vardır:



Gardasil 4: HPV 6, 11, 16, 18'e karşı koruma sağlar.



Gardasil 9: Yukarıdaki dört tipe ek olarak 31, 33, 45, 52 ve 58'e karşı da koruma sağlar.



Cervarix: HPV 16 ve 18'e karşı koruma sağlar.





HPV AŞISININ FAYDALARI NELERDİR?



Rahim ağzı kanseri riskini büyük ölçüde azaltır



Genital siğillere karşı koruma sağlar



Diğer HPV ilişkili kanserlere karşı da etkilidir

ERKEKLERE HPV AŞISI YAPILIR MI?

HPV aşısı hem kadınlaraa hem de erkekler yapılabilmektedir. Erkeklerde genital siğillerin, anal kanserlerin ve nadir de olsa penis ve ağız-boğaz kanserlerinin önlenmesi amacıyla aşılama önemlidir.





HPV AŞISI KAÇ YAŞINDA YAPILMALI?

1. 9–14 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocuklar

-Aşının en etkili olduğu dönemdir.



-Cinsel temas başlamadan önce uygulanması, bağışıklık sisteminin daha güçlü yanıt vermesini sağlar.



-Bu yaş grubuna 2 doz yeterlidir (0 ve 6. ayda).



2. 15–26 Yaş Arası Gençler ve Genç Yetişkinler

-Cinsel temas başlamış olsa bile HPV ile henüz karşılaşmamış olabilirler.



-Bu yaş grubuna 3 doz önerilir (0, 1-2 ve 6. ayda).



-Hem kızlara hem erkeklere uygulanabilir.



-Bu yaş grubunda aşı, hem kanser hem de genital siğil riskini azaltır.



3. 27–45 Yaş Arası Yetişkinler

-Bu yaş grubundakilere aşı, bireysel risk değerlendirmesine göre doktor önerisiyle uygulanabilir.



-Daha önce HPV ile enfekte olmuş olsalar bile, farklı tiplere karşı koruyuculuk sağlayabilir.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "HPV (Human Papilloma Virüs) aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.





HPV AŞISI NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının, 2025 sonu itibarıyla, özellikle 13 yaşındaki çocuklara ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu, “HPV dediğimiz virüsle ilgili spekülasyonlar oluyor, onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Bunun esasında 200 tipi var, farklı varyasyonları var. Esas kanser yapma riski olan özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programını başlatacağız 2025'in sonunda, 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz, 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacak hale geleceğiz. Bunu speküle ediyorlar. HPV'yi tarıyoruz şu anda, SMA'yı da tarıyoruz. HPV aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız" diye konuştu.





























