HPV nedir ? Korunma yolları nelerdir ?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, Human Papilloma Virüsler'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüzer'in açıklamaları şöyle:

"Human Papilloma Virüsler (HPV) oldukça yaygın görülen, belirti göstermeyen ve bulaşıcı DNA virüsleridir ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan en yaygın görülenlerden biridir. HPV enfeksiyonu ülkemizde de giderek artan sıklıkla görünmektedir. Hem erkekte hemde kadında ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 10 kişiden 1’inde HPV vardır. Bir yetişkinin 50 yaşına kadar HPV enfeksiyonuna yakalanma riski %80 olarak belirtilmiştir. Çoğunlukla enfekte olma yaşı 15-25 yaş arasında olmaktadır. Çoğu zaman, enfeksiyon bulaştıktan sonra belirti göstermeyip 2 -3yıl içerisinde tedavi olmadan bağışıklık sistem ile vücuttan tamamen temizlenir.

HPV NEDİR?

HPV nin 100 ün üzerinde tipi vardır. Bu tüplerin bazıları siğil yaparken bazıları da kadın ve erkek üreme sistemi organlarında kansere yol açarlar. Kadınlarda serviksde (rahim ağzında), vajen (döl yolu) ve vulvada (döl yolu girişi) kansere neden olabilirler. Erkekde anüs, penis kanserine yol açabilirler. Siğile yol açan HPV tipleri 6 ve 11'dir. Siğiller kansere dönüşmezler.Sıklıkla rahim ağzı kanseri yapan HPV tipi 16-18 dir.

SİĞİL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Siğiller elde ve ayaklarda, nefes borusunda, ağız içinde, dudakta, cinsel bölgede ortaya çıkabilirler. Siğiller ,karnabahar görünümünde,tek bir bölgede veya birkaç bölgede, bazen toplu iğne başı kadar ufak 1-2 tane, bazen de çok sayıda, bazen de 3-4 çapına erişebilen ağrısız, ten renginde ,beyaz veya siyah renkte olabilen ,kısmen sert kitlelerdir

HPV NASIL BULAŞIR? NASIL KORUNABİLİRİZ?

Human papilloma virüs (HPV)cinsel ilişki sırasında enfekte cilt bölgesinin karşılıklı teması ile ya da elle temasla bulaşır. Çoklu cinsel partner bulunması durumunda bulaşma riski artar. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün olamamaktadır.

Mutlak koruyuculuk olmamasına rağmen her ilişki öncesi kondom kullanımı önerilmektedir. Servikal kanser tarama testleri (pap test) aşı yapılsa bile uygulanmaya devam edilmelidir.%10 - 20 oranında enfeksiyon vücutta kalır. Bu durumda servikal kanser veya kanser öncülü hastalık oluşturur. Ancak bu tarz kanserle ilişkili durumun ortaya çıkma süresi yaklaşık 15-20 yıl gibidir. Bu nedenle tarama programları gelişen kanser veya öncüllerini belirlemede önemli ve çok değerlidir."