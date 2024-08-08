İç Hastalıkları Uzmanı: 'Aşırı sıcaklar önemli hastalıklara yol açabilir'

Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:05

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:05

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, yaz aylarının getirisi olan yüksek sıcaklıkların insanları sadece bunaltmakla kalmadığını, aynı zamanda kimi sağlık sorunlarına da yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle bu yıl art arda yaşanan sıcak hava dalgalarının insan sağlığını tehlikeye atacak seviyelere ulaştığını kaydeden Uzman Dr. Zeydan, yüksek sıcaklıkların en çok yol açtığı sağlık sorunlarını ve alınabilecek önlemleri anlattı.

KALP KRİZİ RİSKİ BULUNUYOR

Yaz aylarında insan vücudunda idrar haricinde terleme yoluyla da sıvı kaybı yaşandığını belirten Zeydan, "Sıcak ve bunaltıcı günlerde kalbimiz, vücudumuzu soğutan temel mekanizma olan terlemeyi başlatmak için normalden daha fazla kan pompalamak zorunda kalır. Bu durum hipertansiyonu ve damar sertliği olanlar ve bu hastalıklar ile ilgili ilaç kullananlar için inme, ritm bozuklukları ve kalp krizi riskini artırır. İleri yaştaki bireylerde ise atardamarlarda artan plak yükü nedeniyle damarlar daha sert bir yapıya dönüşürken susama hissinde de bir azalma olur" dedi.

Yurttaşlara sıcak havanın ortaya çıkarabileceği risk faktörlerinden korunmaya yönelik bolca su tüketmeleri tavsiyesinde bulunan Dr. Zeydan, "Sıcaklığın en yüksek olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün ise dışarıya çıkmayın. Açık renkli ve pamuklu kıyafetler giyinin. Öğünlerinizde hafif yiyeceklerle, aşırıya kaçmadan beslenin" uyarılarında bulundu.

DİYABET HASTALARI ETKİLENİYOR

Yaz sıcaklarında yaşanan yoğun terleme ile birlikte aşırı miktarda sıvı ve vücut için elzem olan eloktrolit kaybı yaşandığına dikkat çeken Zeydan, "Bunun yanı sıra kontrol altında olmayan şeker de vücutta susuzluğa yol açar. Bu nedenle diyabet hastalarının sıcakta çok fazla kalmamaları ve yaz boyunca belli aralıklarla şeker ölçümü yaptırmaları gerekir" şeklinde konuştu.

Dr. Zeydan şöyle devam etti: "Şeker hastasıysanız sıcak havalarda fazla efor harcamayın, bol su ve şekersiz içecekler tüketin. Yazın bolca bulunan kavun-karpuz, şeftali gibi glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durun. Böbrekler metabolizmadaki zararlı atıkları (üre, kreatinin, ürik asit vb.) su ile seyrelterek filtre ederler ve idrar şeklinde dışarı atarlar. Ancak günlük ihtiyaçtan daha az miktarda sıvı alan bireylerde idrar akımı yavaşlayacağı için taşların yanı sıra idrar yolu iltihaplarının da oluşması kolaylaşır. Kimi zaman oldukça ağrılı olabilen böbrek taşları ise tedavi edilmediği takdirde böbrek kaybına bile sebep olabilir. Bunu önlemek için bol miktarda sıvı tüketmek gerekir. Ayrıca normal şartlarda yetişkin bir birey günde 6-7 kere idrara çıkmalıdır."

CİLT KANSERİ RİSKİ ARTIYOR

Güneşin insan vücudunun ihtiyacı olan D vitaminini sağlamak gibi birçok yararı da bulunduğunu kaydeden Zeydan, "Ancak yaydığı UV ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Çünkü UV ışınlarının cilt üzerinde uzun ve kısa vadeli olmak üzere birçok etkisi görülüyor. Bunlar ağrılı yanıklardan lekelere, su toplayan yerlerdeki ölü derinin soyulması ile vücudun enfeksiyonlara açık hale gelmesinden kırışıklıklara hatta kanser oluşumuna yol açması şeklinde oluyor" dedi. Dr. Zeydan, gündüz 11.00-16.00 saatleri arasında güneşin zararlı ışınlara doğrudan maruz kalınmamasına ve merdiven altı satılan güneş gözlüklerinin kullanılmamasına önemle dikkat çekti.

BEYİN FONKSİYONLARI YAVAŞLIYOR

Yapılan son araştırmaların beyin fonksiyonlarının aşırı sıcak havalarda yavaşladığını gösterdiğini söyleyen Zeydan, "Bunun sonucunda düşünmenin zorlaşması ve muhakeme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra sıcaklar, kan ile beyin arasındaki bariyerin aradan kalkması riskini artırarak beyinde protein ve iyon birikmesine, sonrasında da iltihaplanmaya yol açabiliyor. Aşırı sıcaklar ruh sağlığını da olumsuz etkileyerek anksiyete bozuklukları ve uyku düzensizliklerine yol açabiliyor. Ayrıca sıcaklar ve yüksek nem oranları migren ataklarını tetikliyor" diye konuştu.

Uzman Dr. Zeydan, serin ve klimalı ortamların tercih edilmesini, gün içerisinde bol su ve sıvı tüketilmesi ve dışarıya çıkarken şapka veya şemsiye kullanılmasını önerdi.