İdrar kaçırma hakkında merak edilenler: Nedenleri, türleri, tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, özellikle yaş ve doğum süreçleriyle belirginleşen idrar kaçırma probleminin, çaresizlik veya utanç nedeniyle göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ekin, bu problemin yüzde 90'a varan cerrahi başarıyla kalıcı olarak çözülebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Ekin, kadınların bu konuda farkındalık kazanmasının kritik önem taşıdığını belirterek, hem erken dönem yaklaşımları hem de devrim niteliğindeki cerrahi çözümler hakkında bilgi verdi.

‘İDRAR KAÇIRMA İKİ TİPTE GÖRÜLÜYOR’

Kadınlarda iki temel tipte idrar kaçırma görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Ekin, “Bunlardan ilki stres tipi idrar kaçırma. Öksürme, hapşırma, ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda görülür. İkincisi ise sıkışma tipi idrar kaçırmadır; burada hasta aniden gelen bir idrar hissiyle tuvalete yetişemeden idrarını kaçırır. Bu tip genellikle daha büyük hacimlerde idrar kaybıyla seyreder” dedi. İdrar kaçırmanın sık görülmesine rağmen çoğu kadının doktora başvurmaktan çekindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekin, “Kadınlar çoğu zaman bu sorunu utanarak gizliyor ya da yaşlılığın doğal sonucu olarak görüp kabulleniyor. Oysa erken müdahale ile yaşam kalitesini ciddi şekilde artırmak mümkün” diye konuştu.

‘İDRAR KAÇIRMA GENİTAL ORGAN SARKMALARIYLA BİRLİKTE GÖRÜLÜYOR’

İlk basamak tedavilerde davranışsal değişiklikler, pelvik taban kas egzersizleri, bazı fizik tedavi yöntemleri ve ilaçların etkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ekin, “İlerlemiş ve yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. En sık kullandığımız yöntem, idrar borusunun altına yerleştirilen askı işlemi. Bu yöntemin başarı oranı yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor. Bunun yanında idrar borusunun çevresine uygulanan hacim arttırıcı enjeksiyon tedavileri de mevcut. Kadınlarda idrar kaçırma çoğu zaman genital organ sarkmalarıyla birlikte görülüyor. Bu sarkmalar düzeltildiğinde idrar kaçırma şikayetleri de büyük ölçüde ortadan kalkabiliyor. Vajinal yoldan, Laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılan bu ameliyatlar sayesinde hastalarımıza konforlu bir yaşam sunabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

CERRAHİ TEDAVİLERLE YÜKSEK BAŞARI ORANLARI ELDE EDİYORUZ

Son olarak, idrar kaçırma sorununun yaşam kalitesini bozan ama çözümsüz olmayan bir durum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ekin, “Cerrahi tedavilerle oldukça yüksek başarı oranları elde ediyoruz. Kadınlar bu sorunu kabullenmek yerine çözüm aramalı. Çünkü çözüm var” dedi.