İdrar yolu enfeksiyonu vakaları artıyor: 'Tekrarlıyorsa araştırılmalı!'

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, yaz mevsimiyle birlikte enfeksiyon riskinin arttığını belirterek, sıvı tüketimi, hijyen kuralları ve erken tanının önemine dikkat çekiyor.

Ürolojik enfeksiyonların, günlük pratiğin önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Prof. Atış, “Hastalık hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde sık görülüyor. Özellikle kadınlarda anatomik nedenlerle daha sık enfeksiyon gelişebiliyor. Kadınlarda idrar kanalının kısa olması ve genital organlarla komşu olması nedeniyle enfeksiyon riski yüksektir” ifadelerini kullandı.

"ERKEKLERDE YAŞLA BİRLİKTE RİSK ARTIYOR"

İleri yaş erkeklerde üriner enfeksiyonların daha sık görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Atış, “İyi huylu prostat büyümesi, nörojen mesane gibi idrar torbasının yeterli boşalamadığı durumlar ya da üriner sistemde taş hastalığı varsa enfeksiyon görülme sıklığı artar. Bu nedenle çocuklarda detaylı bir ürolojik inceleme şart. Erkek çocuklarda da mutlaka sünnet öneriyoruz çünkü bu işlem idrar yolu enfeksiyonlarına karşı bilimsel olarak kanıtlanmış bir koruma sağlar” diye konuştu.

"KADINLARDA TEKRARLIYORSA MUTLAKA NEDEN ARAŞTIRILMALI"

Kadınlarda tekrarlayan enfeksiyonların genellikle altta yatan bir sebebe bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Atış, “Hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Eğer ortada bir neden yoksa florayı düzenlemek için uzun süreli koruyucu tedaviler verebiliyoruz. Bunların içeriğinde çoğunlukla turna yemişi ve mannoz gibi maddeler yer alıyor. Sıvı alımı sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde önemli. Ancak yazın özellikle artan sıcaklıklarla birlikte vücuttan sıvı kaybı da fazla oluyor. Bu dönemde daha da dikkatli olmak lazım. Ayrıca idrarın uzun süre tutulmaması da enfeksiyon riskini azaltır” diyerek uyarıda bulundu.