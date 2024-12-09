İdrarda kan kanser habercisi olabilir

Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 09:46

Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, kanama, idrar kaçırma, ani sıkışma, gibi şikayetlerle kendini gösteren mesane kanseri ile ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

“SİGARA MESANE KANSERİNDE TEMEL RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ''



Mesane kanserlerinin oluşumunda genetik yatkınlığın yanında sigara, kronik iltihaplar, boya sanayiinde kullanılan bazı maddeler ve ilaçların etkili olabileceğini belirten Op. Dr. Çelik, “Genellikle orta ve ileri yaşlarda idrarda kanamayla kendini gösteren hastalık, hastanın kendisinde herhangi bir ağrı hissetmediği bir durumla da karşımıza çıkabilir. Kanama, hastanın gözle görebileceği kadar belirgin olabileceği gibi, bazen laboratuvar testleri ile ortaya konulabilecek kadar sinsi seyirlidir. Bunun yanında hastanın sürekli idrarı varmış hissi duyması, sık idrara çıkma, idrarda yanma hissi de hastalığın belirtileri arasındadır” dedi.

Mesane tümörü tanısının günümüz teknikleri ile oldukça kolaylaşmış olmasına rağmen gerekli muayene ve incelemeler yapılmadan hızlıca karar verilebilecek bir durum olmadığını dile getiren Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Çelik, ”Mesane tümörü şüphesi olan hastaların şikayetleri dikkatlice dinlenir, şüphenin gerçek olup olmadığına karar vermek için hasta muayene edilir, idrarda kanama tespiti için idrar tahlili, kitlenin görüntülenmesi için ultrasonografi, tomografi gibi laboratuvar tekniklerinden yararlanılır” şeklinde konuştu.

“ERKEN TANI MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ''

Erken tanının mesane kanserinin tedavisinde çok önemli yer tuttuğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Çelik, “Tedavinin şekli, büyüklüğü, zorluğu tanının gecikmesi ile değişir ve gittikçe ağırlaşır. Erken tanı konulmuş olan mesane tümörlerinde genel olarak idrar yolundan girilerek, tümör yapısının hastadan alınıp gerekli ilaç desteği ve takiple hasta iyileşebilir. Geç kalmış bir mesane tümöründe ise hastanın idrar kesesinin tamamen alındığı ,çok daha ağır ameliyatlar ve tedavi süreçleri gerekir” diye konuştu.