35 yıl sigara içti... Gırtlak kanseri ile sesini kaybetti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:39

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:57

Geçen ekim ayında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümüne ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayetiyle başvuran 32 yıllık avukat Hüseyin Önal, yapılan tetkikler ve biyopsi sonucunda 3'üncü evre 'gırtlak kanseri' tanısı aldı.

Hüseyin Önal'ın boğaz kısmındaki tümör geçen hafta ameliyatla temizlendi. Başarılı geçen operasyonun ardından Önal'ın yutma sorunu çözüldü; ancak sesini kaybetti. Önal'a, 1,5 ay içinde konuşabilmesi için protez uygulaması yapılacak.

Yazarak iletişim kurabilen Hüseyin Önal, 35 yıl boyunca günde 2 paket sigara içtiğini ifade etti. Önal, "Sigarayı kullanırken keyif ve özgürlük sanırdım. Oysa o beni esir aldı. Sigarayı 2 yıl önce bıraktığımda artık çok geç kalmıştım. Aslında 2017 yılında tansiyon nedeniyle ölümden döndüm. Sigara beni uyardı, aldırmadım. Çok iyi bir sporcuyken ve çok konuşkan bir insanken şu an yaşam mücadelesi veriyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEN EVREDE YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ELDE EDİLİR"

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Prof. Dr. Aydın Acar, gırtlak kanserinin ses kısıklığı ile beraber bazen boyunda kitlelerle, bazen yutma problemleriyle, bazen kilo kaybıyla kendini gösterilebildiğini söyleyerek, "Gırtlak kanseri, kıkırdak yapısıyla korunduğu için erken evrede teşhis edilebilir. Erken evrede son derece yüz güldürücü sonuçlar elde ettiğimiz bir kanser şekli. Hüseyin Bey bize biraz maalesef geç geldi. 3'üncü evrede yakaladık kanseri; ama yine de ameliyatını gerçekleştirdik. Yaptığımız operasyonla tümörü temizledik, yutma problemini hallettik. Konuşma problemi için 1,5 ay sonra protez uygulaması yapacağız. Hastamızın en kötü özelliği çok sigara içmesi. Gırtlak kanserinde özellikle sigarayı vurgulamak çok önem arz ediyor. Sigara gırtlak kanserinde en önemli neden. Bu hastalığa yüzde yüz oranında sigara neden oluyor" diye konuştu.

"PROTEZLE SESİNİ KARŞIYA DUYURABİLECEK"

Prof. Dr. Aydın Acar, Önal'ın protez sürecine ilişkin de konuşarak, "Hastamızın mesleği avukatlık olduğu için sese ihtiyacı var. Yani sesinden profesyonel olarak para kazanması gerekiyor. Protezle sesini karşıya duyurabilecek, derdini anlatabilecek. Şimdi patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Patoloji sonucundaki sonuca göre belki ilave ek doz radyoterapi ihtiyacımız olacak. Sonrasında da bu hastanede biz yaklaşık 5 yıl akraba gibi olacağız. 5 yıl içerisinde belli dönemlerde takiplerimiz olacak. 2 hafta üzeri ses kısıklığı olanlar mutlaka bir KBB doktoruna başvursunlar ve ilaveten sigaradan mutlaka uzak dursunlar. Bu tür kanserlerin tedavisi var ve tedaviler sonucunda teknolojiler geliştikçe son derece başarılı sonuçlar almaktayız" ifadelerini kullandı.