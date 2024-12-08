Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli: '54 kilo verdim'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:49

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:49

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi sürecinin hala devam ettiğini ve son iki buçuk ayda büyük bir kilo kaybı yaşadığını duyurdu. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, geçirdiği operasyonlar ve tedavi sürecindeki zorluklara rağmen güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor.

Uzun zamandır hastanede tedavi gören ünlü oryantal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerine durumu hakkında açıklamalarda bulundu.







Ünlü isim, pankreas kanseri tedavisinin zorlu bir süreç olduğunu ve hastalık nedeniyle kilo kaybı yaşadığını şu sözlerle belirtti:



"2,5 ay hastanede, dile kolay. Artık iştah sıfır, toplamda 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştahım sıfır."



"HASTANE MASRAFLARIMI DOSTLARIM ÖDEDİ"



Birkaç hafta önce de hastane masraflarını karşılayan dostlarından bahseden Tanyeli, Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya’daki yakın dostlarının desteğiyle tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Ünlü oryantal, hastane masraflarının büyük kısmının arkadaşları tarafından karşılandığını ve büyük bir indirimle tedavi edilmesinin de sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından önemli bir fark yarattığını söyledi.



Tanyeli, "Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve çok büyük bir indirim yaptılar. 3 milyon TL'den 500 bin TL gibi bir fiyata indiler. İlaç paralarını ise Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya’daki dostlarım ödedi. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde ifadeler kullanarak minnettarlığını dile getirdi.

Ayrıca, Tanyeli, ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in de Sydney’de kendisi için dua ettiğini belirterek, onun desteğinden de bahsetti.