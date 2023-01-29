İlaç krizi büyüyor, devlet seyrediyor

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:00

Yurttaş ilaç bulamıyor, eczaneler camlarına “İlaç yok” yazıyor. Genci yaşlısı kullanmak zorunda olduğu ilaçları nereden temin edeceğini bilmiyor. Bu kadar büyük bir kaos yaşanırken devlet sadece seyrediyor. Yurtdışından ithal olarak gelen ilaçlardan sonra Türkiye’de üretilen ilaçların da piyasada bulunmaması halkı isyan ettirdi. Yurttaş, reçetesinde olan ilacı eczanede bulamadığından hastalıkların da çözümünü başka yollarda aramakta buluyor.

Peki ilaç krizi nasıl başladı? İktidarın ekonomi yönetiminde uyguladığı yanlış kararlar bu krizi yarattı. Bir yılı aşkın süredir kurlarda yaşanan art arda yükselişler enflasyon ile birlikte ilaç tedariğinde büyük bir kriz yaşattı. Euro sabit kuruna yapılan zammın ardından ilaç bulmak adeta imkânsız hale geldi. Avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç sıkıntısı tüm yıla yayılmaya başladı.

900 İLAÇ BULUNAMIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç bulunamasının nedenini hasta sayısının fazla olmasına bağladı. Koca geçtiğimiz günlerde özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını belirtti.

(Fahrettin Koca)

Koca, “Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek” dedi. Ancak bu açıklama tepki çekti. Çünkü bu kez “O zaman niye daha önce önlem almadınız” sorusunu akıllara getirdi. Alınan bilgilere göre eczanelerde yaklaşık 900 kalem ürün bulunamıyor. Bu sayının git gide azaldığı ifade edilse de eczacılar “Çok fazla ilaç yok” diyor. Eczacılar, artan döviz kuru ve planlama hataları nedeniyle Türkiye böyle bir ilaç krizini daha önce hiç görmediklerini söylüyor.

Eczanede olmayan ilaçlardan bazıları

Antibiyotikler, çocuklar için ateş düşürücü şuruplar

Diyabet, kolesterol ilaçları

Kanser ilaçlarının birçoğu

Alzheimer, şizofreni, demans ve psikolojik rahatsızlık ilaçları

Hipertansiyon, kulak, göz ve burun damlaları

Kortizonlar, egzama ilaçları

Antidepresanlar

Migren tedavisi için kullanılan ağrı kesici ilaçlar

NEDEN İLAÇ BULUNAMIYOR?

Krizin en büyük nedenlerinden biri Türkiye’deki ilaçların yüzde 55’inin yurtdışından ihraç ediliyor olması. İlaç fiyatları dolar ve Avro üzerinden hesaplandığı için eczacı odaları ilaç fiyatlarına yüzde 75 zam talep ediyor. Avro 20 lirayı aştığı için kriz büyüyor. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, piyasadaki ilaç sıkıntısının temel nedeninin enflasyondan kaynaklı olduğunu söyledi. Sayılkan, “İlaçlarının gelmemesinin asıl sebebi yaşanan kur farkıdır” dedi.

(Eczacılar ilaç olmadığı için ilaçları birbirleriyle takas yaptıklarını söyledi. İlaçların muadili bile depolarda yok.)

‘İSTİFA EDİLECEK BİR DURUM’

Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, ilaç krizinin büyümeye devam ettiğini vurguladı. Öktem, “Sağlık Bakanlığı bu konuda kayda değer bir adım atmış değil. Sadece ‘sorun çözülecek’ diyorlar. Eczaneler ekonomik olarak yurttaş ise halk sağlığı açısından olumsuz etkileniyor” diye konuştu.

(Ali İhsan Ökten)

Ökten, Bakan Koca’nın “Mevsimsel olarak hastalıklar arttı” açıklamasına ise şu tespiti yaptı: “Önem verdikleri bir konu gibi durmuyor. Ne vatandaşın şikâyetini dinliyorlar ne de TTB’nin, Türk Eczacılar Birliği’nin yaptığı açıklamaları. İyi bir sağlık politikası oluşturmazsanız, her yıl hastalığın ve hasta sayısının artmasıyla övünürseniz alacağınız sonuç budur. Bu başka ülkelerde istifa edilecek bir durumdur.”

Ankara Eczacılar Birliği Başkanı Taner Ercanlı “Şu anda uygulanan ilaç fiyat politikası bu sorunu çözebilecek yapıda değil. Yetkililerin sıfırdan ilaç fiyat kararnamesi çıkartılması gerek” dedi.

(Taner Ercanlı)

‘ÜLKEDE ARTIK ALTIN YERİNE İLAÇ GÜNÜ YAPILIYOR’

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Herkes eczane eczane dolaşıp ilaç arıyor, şans eseri bulan olursa yenisi bulunana dek o kutudakileri paylaşıyor. Eskiden altın günü düzenleyenler artık ilaç günü düzenlemeye başladı. Türkiye’nin geldiği vaziyet bu” dedi.

(Gamze Taşcıer)

CHP’li Taşcıer, Bakan Koca’nın mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı sorun olduğuna ilişkin açıklaması için ise şunu söyledi: “Mevsimsel hastalıklar ilk kez bu yıl mı baş gösterdi? Okullarda ilk kez bu yıl mı salgın görülüyor? Sadece mevsimsel hastalıkların tedavisinde kullanılanlar değil, kemoterapi ilaçları da bulunamıyor. Şimdi benzer hastalığı olan insanlar birbirlerine ilaç götürür hale geldi.”

BÖYLE GİDERSE YAKINDA ECZACILAR İFLAS EDECEK

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, dün Edirne’de bir eczaneyi ziyaret etti. Gaytancıoğlu, eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığını, vatandaş ve eczacıların zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Gaytancıoğlu, “Müşterileri var, her gün reçetelerle dünya kadar insan buralara geliyor ama ilaç bulunamadığı için onlar da yeterli gelire sahip olamıyorlar” dedi.

(Okan Gaytancıoğlu)

Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Sert, bölgesinde her dört ilaçtan birinin olmadığını söyledi. Durumun, halk sağlığı açısından alarm verdiğini belirten Sert, ilaç sıkıntısı nedeniyle eczacılar ile vatandaşın karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Eczacıların ilaç bulamayan hastalar tarafından zaman zaman tehdit edildiklerini de söyledi.

YURTTAŞ ‘BİR ÇÖZÜM BULUN’ DİYOR

İlaç isyanı sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da büyüyor. Yurttaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyip “Bu soruna bir çözüm bulun” diyor.

İşte o mesajlardan bazıları

4 yaşındaki kızıma antibiyotik yazdı doktor. 4 eczane gezdim bulamadım.Ne olacak halimiz?

Annemin grip ilacı yok. Eczacı ilaç deposunda da olmadığını söyledi.

Antibiyotikli kulak damlası arıyordum ama bulamadım. Oğlumun kulağı çok kötü durumda.

5 eczane gezdim, ateş düşürücüyü öyle buldum.

‘SONDA DAHİ BULAMADIK’