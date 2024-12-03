İlk kez 'Ebelik’ ismi ile yönetmelik yayımlandı: Görev kapsamı genişletildi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 19:01

Güncelleme: 03.12.2024 - 19:01

"Ebelik Yönetmeliği" dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, özel hastaneler de dahil tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan ebelerin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirliyor.

Söz konusu yönetmeliği Cumhuriyet’e değerlendiren Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Uzman Ebe Nesibe Üzel, ‘Ebelik’ ismi ile ilk kez uluslararası kabul gören standartlarda hazırlanan bir yönetmelik yayımlandığını söyledi.

‘LOBİCİLİKLE KARŞILAŞTI’

Söz konusu yönetmeliğin uzun zamandır üzerinde anlaşılamadığı ve lobicilik engeli ile karşılaştığı için yayımlanamadığını açıklayan Üzel, yönetmelikle ebeliğin mesleki otonomisininin tanındığını belirtti.

‘HAKLARINDAN ALIKONULMAMALI’

Mesleki doyumu, adil ücretlendirmeyi ve serbest çalışacak ebelerin ceza ile legal olan haklarından artık alıkonulmamasını beklediklerini ifade eden Üzel, “Talebimiz; bundan sonra sertifikalı eğitim alanlarının belirlenerek, ebelik yetki belgelerinin düzenlenmesi ve artık alanda ebelik limitasyonlarına girilmemesi” diye konuştu.

EBELER, HAMİLELİK VE DOĞUM SÜRECİNİN TÜM AŞAMALARINDA AKTİF GÖREV ALACAK

"Ebelik Yönetmeliği”ne göre ebeler; gebelik öncesi, gebelik ve doğum sonrasındaki tüm aşamalarda anne ve bebek sağlığını korumak, geliştirmek için danışmanlık ve rehberlik yapacak.

Ebeler, anne-baba adayı ile talep edilmesi halinde yakınları için Bakanlıkça belirlenen standartlar doğrultusunda gebeliğe ve doğuma hazırlık eğitimi verecek, doğum korkusuyla başa çıkılmasına destek olacak.

Normal doğumları ilgili mevzuata göre kendi sorumluluğunda yaptıracak ebeler, gebelerin doğum sürecinde ağrıyla baş etmesi için müzik, masaj, hareket, pozisyon değiştirme gibi ilaç dışı yöntemleri, anne adayının yararına uygun tercihleri dikkate alarak kullanacak.

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Uzman Ebe Nesibe Üzel