Sağlık alanında meslek örgütlerinin itiraz ettiği düzenlemeler yürürlükte: ‘Yetkiler genişletilmedi, netleşti’

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda ebelerin doğuma katılabileceği ve küçük tıbbi müdahaleler yapabileceğine ilişkin ifadeler yer aldı.

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Üzel, yasadaki maddeye ilişkin ebelerin yetkilerinin genişlediği algısı olduğuna dikkat çekerek “Yasada değişen bir şey yok. Kanun Türkçeleştirildi. Türkçeleştirildiği için daha anlaşılır oldu, netleşti” diye konuştu.

Üzel, “‘Küçük tıbbi müdahaleler yapar’ denen kısımda, müdahalelerin bakanlıkça belirlendiği bir ifade var. Burdaki durum şu: Doğumda bazen vajinal yırtıklar oluyor. Ebeler bunu yüzyıllardır dikip vajinayı onarıyor. Bu kanunla da yırtıkları onarma yetkisini ebeye vermiş oluyor” ifadelerini kullandı.

‘SORUMLULUĞU PAYLAŞTIRIYORLAR’

Türkiye’nin her yerinde yeterli kadın doğum hekimi bulunmadığını kaydeden Üzel, “Yetkiyi paylaştırarak bundan doğacak olan malpraktis davaları ve sorunları, sorumluluğu da paylaştırılıyor” dedi.