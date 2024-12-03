Uzmanlar uyardı: 'Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabilir'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:57

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:57

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebelik hakkında önemli bilgiler paylaştı ve erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Sami Şahin, tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebeliğin, gebelik kesesinin rahim dışında farklı bir yerde yerleşmesi durumu olduğunu belirtti. Dr. Şahin, "Dış gebelik, genellikle tüplerde görülmekle birlikte, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen skarında ve karın içinde de oluşabilir" dedi.

RİSK GRUPLARI VE BELİRTİLER

Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebeliğin daha sık görüldüğü risk gruplarını şu şekilde sıraladı:

Daha önce dış gebelik geçirenler

Tüplerinden ameliyat olanlar

Spiral kullanan veya kullanmış olanlar

Tüp bebek yöntemiyle gebe kalanlar

Cinsel yolla bulaşan hastalık geçirenler (gonore, klamidya)

Pelvik inflamatuar hastalık öyküsü olanlar

Sigara kullanan veya kullanmış olanlar

Karın ameliyatı geçirenler

Spontan düşük yapanlar

40 yaş üzerindeki kadınlar

İlk cinsel ilişkisini 18 yaşından önce yaşayanlar

Vajinal duş yapanlar

İnfertilite tedavisi görenler

Dış gebelik belirtilerinin erken tanı için önemli olduğunu vurgulayan Dr. Şahin, belirtileri şöyle sıraladı:

Vajinal lekelenme ve kanama

Keskin ağrılar

Karnın bir tarafında ağrı

Sindirim bozuklukları

Kilo kaybı

Baş dönmesi ve bayılma

Rektal basınç

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebeliğin farklı yöntemlerle tedavi edilebileceğini ifade ederek, "Eğer gebelik erken teşhis edilirse ve ilerlememişse ilaç tedavisi uygulanabilir. Gebelik yırtılmadıysa cerrahi müdahale ile tüpün alınması veya tüpün yeniden şekillendirilmesi sağlanabilir" dedi.

Son olarak, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Dr. Şahin, kadınların bu belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.