Uzmanlar uyardı: 'Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabilir'
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebelik hakkında önemli bilgiler paylaştı ve erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebelik hakkında önemli bilgiler paylaştı ve erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Sami Şahin, tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebeliğin, gebelik kesesinin rahim dışında farklı bir yerde yerleşmesi durumu olduğunu belirtti. Dr. Şahin, "Dış gebelik, genellikle tüplerde görülmekle birlikte, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen skarında ve karın içinde de oluşabilir" dedi.
RİSK GRUPLARI VE BELİRTİLER
Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebeliğin daha sık görüldüğü risk gruplarını şu şekilde sıraladı:
- Daha önce dış gebelik geçirenler
- Tüplerinden ameliyat olanlar
- Spiral kullanan veya kullanmış olanlar
- Tüp bebek yöntemiyle gebe kalanlar
- Cinsel yolla bulaşan hastalık geçirenler (gonore, klamidya)
- Pelvik inflamatuar hastalık öyküsü olanlar
- Sigara kullanan veya kullanmış olanlar
- Karın ameliyatı geçirenler
- Spontan düşük yapanlar
- 40 yaş üzerindeki kadınlar
- İlk cinsel ilişkisini 18 yaşından önce yaşayanlar
- Vajinal duş yapanlar
- İnfertilite tedavisi görenler
Dış gebelik belirtilerinin erken tanı için önemli olduğunu vurgulayan Dr. Şahin, belirtileri şöyle sıraladı:
- Vajinal lekelenme ve kanama
- Keskin ağrılar
- Karnın bir tarafında ağrı
- Sindirim bozuklukları
- Kilo kaybı
- Baş dönmesi ve bayılma
- Rektal basınç
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebeliğin farklı yöntemlerle tedavi edilebileceğini ifade ederek, "Eğer gebelik erken teşhis edilirse ve ilerlememişse ilaç tedavisi uygulanabilir. Gebelik yırtılmadıysa cerrahi müdahale ile tüpün alınması veya tüpün yeniden şekillendirilmesi sağlanabilir" dedi.
Son olarak, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Dr. Şahin, kadınların bu belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
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