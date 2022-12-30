Influenza, RSV ve Covid-19... Üçlü salgına dikkat

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, son günlerde üst solunum yolu şikayeti ile acil başvurularında yaşanan artışa dikkat çekti.

Influenza, RSV ve Covid 19 salgınları bir arada görülmeye başlandığını dile getiren Dr. Karakan, bu konu ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

“Ölüm riskinin büyük oranda azaldığı koronavirüste bulaşıcılık hala devam ediyor. Koronavirüs salgınının yanı sıra grip ve RSV gibi hastalıklar da ülkemizde sık görülmeye başladı. Virüslerin belirtileri birbirine çok benziyor. Enfeksiyonlar, yüksek ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Son zamanda acil servislere başvuran çocuk ve yaşlı hastaların sayısındaki artış dikkat çekici. Bulaşıcılığı hızlı olan bu hastalıklar büyük endişeye neden oluyor. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Bu nedenle bebeklerin, 65 yaşın üzerindekilerin, kronik rahatsızlığı olanların belirti baş gösterdiği an geç kalmadan hekime başvurarak hızla tedaviye başlamaları çok önemli.”

Önümüzdeki aylarda vaka sayılarında artış yaşanabileceğini belirten Dr. Karakan, “Her üç virüsün bulaşıcılığı konusunda kapalı alanlar en riskli yerler. Bu nedenle maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmek en etkin koruyucu önlemler. Bunun yanı sıra hastalıktan korunmanın en etkili yollarından biri bağışıklığı güçlendirmek” diye konuştu.



