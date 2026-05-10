İnsan bedeni geceye direniyor

Milyonlarca kişinin çalışma düzenini oluşturan gece vardiyası sistemi, uzmanlara göre yalnızca uyku düzenini değil, tüm bedensel ve ruhsal sağlığı etkileyen ciddi sonuçlar doğuruyor. K

oç Üniversitesi Hastanesi Uyku Kliniği’nden Prof. Dr. Baran Balcan, gece vardiyasının insan bedeninin doğal ritmine aykırı bir çalışma biçimi olduğunu belirterek “İnsan organizması milyonlarca yıllık evrimsel süreç boyunca gündüz aktif, gece ise dinlenmeye programlanmıştır” dedi.

Bu düzenin “sirkadiyen ritim” adı verilen biyolojik saat sistemi tarafından kontrol edildiğini söyleyen Balcan, ışık-karanlık döngüsünün bu mekanizmanın temel belirleyicisi olduğunu ifade etti.

Balcan, özellikle sabaha karşı saatlerin kritik olduğuna vurgu yaptı.

“03.00–06.00 saatleri arasında insan beyninin uyanıklık kapasitesi fizyolojik olarak en düşük seviyeye iner” diyen Balcan, bu saatlerde hata yapma ve iş kazası riskinin belirgin biçimde arttığını söyledi.