İştahsız çocuklara zorla yemek yedirmek obezite riski doğuruyor
Çoğu ailenin sorunu olan çocuklarda iştahsızlığın, gıda isteksizliği veya seçicilik şeklinde kendini gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Gülden Karaoğlu, "Baskıcı olmayan bir kontrol ile gıda alımının izlenmesi, model olma ve cesaretlendirme yöntemi kullanılır. Zorlama kısa dönemde etkili olsa da uzun dönemde kendini kontrol yeteneğini azalttığı gibi obezite riskini de artırır" dedi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülden Karaoğlu, çoğu ailenin karşılaştığı çocuklarda iştahsızlık sorununa dikkat çekti. İştahsızlığın genellikle gıda isteksizliği veya seçicilik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Karaoğlu, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
Karaoğlu, baskıcı olmayan bir kontrol ile çocuğun gıda alımının izlenmesi, model olma ve cesaretlendirme yöntemlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı. Zorlamanın kısa dönemde etkili olabileceğini ancak uzun dönemde çocuğun kendini kontrol yeteneğini azaltabileceğini ve obezite riskini artırabileceğini ifade etti.
İştahsızlık sorunu yaşayan çocuklarda en az üç belirtinin görülmesi gerektiğini belirten uzman, az yeme, yavaş yeme, sık sık seçicilik gösterme veya yemekle ilgilenmeme gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, özellikle uzun süre az miktar veya çeşitli gıda tüketen, her türlü gıdayı reddeden veya büyüme geriliği yaşayan çocuklara özel önem verilmesi gerektiğini belirtti.
Karaoğlu, yeni gıdalara geçişte çocuğun endişe yaşayabileceğini ve bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini ifade ederek, çocuklara yeni gıdaları denetme şansı tanınması ve bu sürecin aile tarafından doğru bir şekilde yönetilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Son olarak, iştahsızlık sorunu yaşayan çocuklara yaklaşırken ailelerin demokratik bir yaklaşım benimsemeleri, zorlama yerine cesaretlendirme yöntemlerini kullanmaları ve olumlu bir beslenme ortamı oluşturmaları gerektiğini belirtti.
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