Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: İstifa eden doktor sayısı açıklandı
Uzun ve yorucu çalışma süreleriyle artan şiddet olayları ile maaşların düşük olması sağlık çalışanlarını istifaya zorluyor. Erdoğan’ın daha önce “Giderlerse gitsinler” dediği doktorların istifa sayısı açıklandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlar için sarf ettiği “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.” sözleri uzun süre tartışılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak 2020’den 2022’ye kadar 13 bin 557 hekimin istifa ettiğini açıkladı.
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, katıldığı TELE1 yayınında 13 bin 557 hekimin kamudan istifa ettiğini söyledi. Sayıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aldığını belirten Şahin, “Günlük 400 hekim istifa ediyor.” dedi.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
”'1 Ocak 2020’den itibaren kaç hekim istifa etti?’ diye sorduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ’35 aylık süreçte 3 bin 557 hekim istifa etmiş. 35 aya böldüğümüzde her ay 400 hekimin istifa ettiği ortaya çıkıyor. Bu hekimlerimizin kaçının yurt dışına gittiğini de TTB verilerinden görebiliriz. 11 ayda 2 bin 417 hekim yurtdışına gitmek için başvuru yaptı. Her ay 220 hekimi yurtdışına kaybediyoruz.’ yanıtını verdi.”
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