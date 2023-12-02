İTO'dan TTB'ye destek: Yanındayız

TTB’ye destek için İstanbul Tabip Odası (İTO), Cağaloğlu’ndaki binasının önünde basın açıklaması düzenledi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00
İTO'dan TTB'ye destek: Yanındayız
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TMMOB, SES, Tüm Emekliler Sendikası, İstanbul Barosu ve birçok sivil toplum örgütleri eyleme destek verdi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Esin Tuncay, “Bu yargı eliyle yapılan susturma girişimidir. Biz, İstanbul Tabip Odası olarak, meslek örgütümüz, göz bebeğimiz TTB’ye yönelik bu girişimi şiddetle kınıyor, TTB’nin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Seçilmişlere yönelik yargı eliyle yapılan bu müdahale yalnızca TTB’ye değildir. Ülkemiz demokrasi kültürüne iktidara muhalif olanlara, emekten, barıştan, demokrasiden yana tüm örgütlere gözdağı verme niteliği taşımaktadır” diye konuştu.


Türk Tabipleri Birliği

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