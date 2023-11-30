Özel'den TTB kararına tepki: Hukuku savunmaya devam edeceğiz

Yayınlanma: 30.11.2023 - 22:50

Güncelleme: 30.11.2023 - 22:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi. Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davada karar çıktı.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7. duruşması bugün Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Vedat Bulut, görevden alınmasına hükmetti.