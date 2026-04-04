Kadın sağlığı hizmetleri tartışma konusuyken uzmanlar da uyarıyor: 'Birimlere erişim sınırlı'

Türkiye'de kadın sağlığına yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlığı ve etkinliği tartışma konusu. Kanser taramalarından üreme sağlığına, şiddet mağduru kadınlara yönelik bütüncül destek mekanizmalarına kadar birçok alanda ciddi eksiklikler dikkat çekiyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyeleri, Türkiye genelindeki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM) sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu belirterek “Türkiye’de 973 ilçe olduğunu düşünürsek bunların neredeyse yarısında ancak KETEM birimi var diyebiliriz. Yaklaşık 20 milyon kadın kanser taraması yaş aralığında. İstanbul’da bile her ilçede KETEM yok. Bu sayılar yetersiz ve özellikle kırsal bölgelerde ulaşım güçlüğü nedeniyle hizmetlere erişim daha da zorlaşıyor” dedi.

KOŞULLAR KÖTÜ

Kanser taramalarının toplum geneline yayılmadığına dikkat çeken üyeler, “Taramaların yaygınlaşabilmesi için birinci basamakta sağlık personelinin koruyucu hizmetlere daha fazla zaman ayırabilmesi gerekir. Mevcut çalışma koşullarında bu mümkün değil” diye konuştu.

Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimlerde hizmetlerin kesintili olduğunu vurgulayan üyeler, “Gebeliği önleyici yöntemler açısından hizmetler neredeyse ortadan kalkmış gibi görünüyor. Eskiden ücretsiz sağlanan kondom ve doğum kontrol hapları artık sağlanmıyor. Kürtaj yasal olmasına rağmen kamu hastanelerinin büyük bir çoğunluğunda uygulanmıyor. HPV aşısı ise hala ulusal aşı takvimine alınmadı” ifadelerini kullandı.