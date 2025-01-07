Kadınlarda daha sık görülüyor: İşte safra kesesi taşının belirtileri ve tedavi süreci...

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:19

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:19

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mahir Kırnap, safra kesesi taşlarının neden olduğu sağlık sorunları ve ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

SAFRA KESESİNİN GÖREVLERİ VE TAŞ OLUŞUMU

Safra kesesi, karın sağ üst kadranda, karaciğerin altına yapışık bir organdır. Karaciğerin ürettiği safranın bir kısmını depolayarak yoğunlaştırır ve sindirim sırasında bağırsağa salgılar. Ancak safra kesesi zamanla taş oluşumu, iltihaplanma veya kanser gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilir.

Prof. Dr. Kırnap, safra kesesi taşlarının safra kesesi hastalıkları arasında en sık görüleni olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Safra kesesinde biriken safranın yapısını oluşturan maddelerin dengesizliği, tortuların oluşmasına ve taşlara neden olabilir. Bu durum ağrı, bulantı, kusma, sarılık ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebilir."

RİSK GRUPLARI VE BELİRTİLER

Safra kesesi taşlarının daha çok şu gruplarda görüldüğünü ifade etti:

Kilolu kişiler,

Hızlı kilo alıp verenler,

Kadınlar,

40 yaş üstü bireyler,

Kolesterolü yüksek olanlar,

Uzun süre fast-food ile beslenenler,

Şeker hastaları ve genetik yatkınlık taşıyanlar.

Taşların belirtileri arasında yağlı, yumurtalı veya kızartma ağırlıklı yiyeceklerden sonra hazımsızlık, şişkinlik, karın sağ üst kısmında ağrı ve sırta vuran ağrılar bulunuyor.

SAFRA KESESİ TAŞLARININ TEDAVİSİ

Prof. Dr. Kırnap, safra kesesi taşlarının tek tedavisinin cerrahi olduğunu vurguladı:

"İlaç veya bitkisel yöntemlerle bu taşları tedavi etmeye çalışmak hayati risklere yol açabilir. Safra kesesi taşları, iltihaplanma, safra kesesi delinmesi, pankreatit ve hatta safra kesesi kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."

Safra kesesi ameliyatlarının anatomik yapılar nedeniyle uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Kırnap, şu bilgileri paylaştı:

Hastalar genellikle ameliyat sonrası 4. saatte yürümeye başlayabilir.

1 gece hastanede kaldıktan sonra ertesi gün taburcu olabilirler.

Ek hastalığı olanlarda bu süre 2-3 gün uzayabilir.

AMELİYAT SONRASI BESLENME VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Ameliyat sonrası hastaların yaşam kalitesini artırmak için beslenme ve yaşam tarzına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kırnap, şu önerilerde bulundu: