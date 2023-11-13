Kadınlarda ve erkeklerde en fazla görülen kanser türleri belli oldu

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Koşucu, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

"EN ÖNEMLİ NEDENİ SİGARA"

Akciğer Kanserinin en önemli nedeninin sigara olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Gülhan Koşucu, “Akciğer Kanseri hızla artan ve erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Akciğer kanserinin belirtileri, yerleşim yerine göre değişiklik gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Gülhan Koşucu, “Akciğer Kanserinin belirtileri yerleşim yerine göre değişiklik gösterir. Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, sürekli nefes darlığı, hırıltılı solunum, geçmeyen ve artan öksürük, kanlı balgam, iştah kaybı ve zayıflama, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, yutma zorluğu, kol, sırt ve omuz ağrısı, göz kapağı düşüklüğü, ateş, yüz ve boyunda şişme başlıca belirtileridir. Baş ve kemik ağrısı, yorgunluk ve halsizlik sıkça görülür. Akciğer kanserinin başlıca nedenleri tütün ürünleri (pasif içicilik dahil), genetik geçiş, asbest, silika gibi maden gazı, hava kirliliği, tüberküloz, akciğerlere radyoterapi uygulanması, kronik akciğer hastalıkları, arsenik, nikel, krom gibi bazı metaller olarak sıralanabilir” dedi.

Akciğer Kanserinde tedavi belirlemesinde en önemli faktörün, kanserin tipi ve evresi olduğunu vurgulayan Koşucu, sözlerini şöyle tamamladı; “Akciğer kanseri, görüntüleme yöntemleri ile tespit edildikten sonra kesin tanı biyopsi sonrasında konur. Tedavi belirlemesinde en önemli faktör kanser tipi ve evresidir. Uygun hastalarda cerrahi yöntemle kanserin bulunduğu akciğer veya akciğer bölümü çıkartılabilir. Cerrahi işleme elverişli olmayan hastalara ise kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilmektedir. Akciğer kanserinden korunmak için risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzak durmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek gerekmektedir.”