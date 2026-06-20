Kahramanmaraş’ta mucize doğum: 10 yıl sonra ilk denemede üçüz bebek sevinci!

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sultan ve Şeref Kazcı çifti, tam 10 yıldır süren çocuk sahibi olma özlemini mucizevi bir doğumla geride bıraktı. Yıllarca farklı sağlık merkezlerinde şifa arayan ancak sonuç alamayan çift, evlat kokusuna duydukları hasreti ilk tüp bebek denemesinde dünyaya gelen üçüz bebekleriyle dindirdi. Riskli geçen gebelik sürecine rağmen sağlıklı bir şekilde doğum yapan aile, büyük bir mutluluk yaşıyor.

İKİ EMBRİYO TRANSFER EDİLDİ, BİRİ BÖLÜNEREK ÜÇÜZ OLDU

Kazcı çiftinin zorlu sürecini mutlu sona ulaştıran Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ferah Kazancı, tedavi sürecine dair şu çarpıcı detayları paylaştı:

"Hastalarımız bize 10 yıllık çocuk özlemiyle başvurdu ve daha önce pek çok merkezde tedavi görmüşlerdi. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra tüp bebek tedavisine başladık ve ilk denememizde gebelik elde ettik. İşlem sırasında normal şartlarda iki embriyo transfer etmiştik; ancak embriyolardan birinin kendi içinde bölünmesi sonucu tek yumurta ikiziyle birlikte toplamda üçüz gebelik gelişti."

GEBELİK ZEHİRLENMESİNE RAĞMEN MUTLU SON

Üçüz gebeliklerin her zaman yüksek risk taşıdığını belirten Opr. Dr. Kazancı, süreç boyunca halk arasında "gebelik zehirlenmesi" (preeklampsi) olarak bilinen tablonun geliştiğini söyledi. Anne adayında protein kaçağı ve bazı enzim yükseklikleri yaşandığını ifade eden Kazancı, "Gerekli tüm tıbbi tedbirleri aldık, bebeklerin akciğer gelişimleri için tedaviler uyguladık. Gebelik 33 hafta 5 güne ulaştığında doğumu gerçekleştirdik ki bu süre üçüz gebelikler için oldukça başarılı bir süredir. Çok şükür anne ve bebekler sağlıklı şekilde birbirine kavuştu" diyerek sürecin başarısını vurguladı.

Tüp bebek tedavisinin sperm düşüklüğü, tüp tıkanıklığı, yumurtlama problemleri ya da nedeni açıklanamayan kısırlık vakalarında sabırla uygulanması gereken bir yöntem olduğunu ekleyen Kazancı, kanser tedavisi gören hastalarda da yumurta ve sperm dondurma işlemleriyle gelecekte anne-baba olma şansının korunduğunu belirtti.