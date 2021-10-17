Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, vaka artışının nedenini açıkladı
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, kentteki vaka sayısının artmasının temelinde aşı karşıtlığının yattığını belirterek, "Hiçbir bilgileri olmadığı halde aşının kötülüğünden bahsediyorlar. Halkımız bunlara itibar etmesin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya,Karabük ve Kahramanmaraş'ın 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 1 milyon 300 bin dozun üzerinde aşının yapıldığı Kahramanmaraş'ta aşılama oranı, Türkiye ortalamasının altında kaldı.
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, koronavirüsle mücadelede aşının çok önemli olduğunu ancak toplumdaki aşı karşıtlığının bu mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.
Şehirdeki vaka sayısının artmasının en temel nedeninin aşılama oranının düşük olmasını gösteren Tiyekli, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin doz dolayında aşı yapıldı. Bilindiği üzere aşının faydalı olması için bireylerin 2 doz aşı yaptırması gerekiyor. Şu an 2 doz aşı yaptırma oranı Kahramanmaraş için yüzde 68 civarı. Yani aşı yapılması gereken 3 kişiden 1'i aşı yapılmamış durumda. Maalesef bu düşük aşı oranı toplumda vaka sayısını artırmaktadır. Bilindiği üzere okullar da açıldı ve aşı yaptırmayan aileler çocuklarını da tehlikeye atarak bir nevi bu salgının artmasına sebep olmaktadır. Buna en büyük sebeplerden biri olarak toplumdaki cehalet algısını söyleyebiliriz. Anadolu'da 'Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder' diye bir söz vardır. Şu anda maalesef hekim olmayan birçok kişi aşı konusunda karşıt propaganda yürütmektedir. Hiçbir bilgileri olmadıkları halde aşının kötülüğünden bahsetmektedir. Halkımızın buna itibar etmemesini istiyoruz. Aşı karşıtlığı bu salgının artmasının en büyük sebeplerindendir. Halkımızın mutlaka aşı olmasını istiyoruz, aşı olmaya davet ediyoruz."
Yurttaşlar ise birçok kısıtlamanın kalkmasıyla insanların rehavete kapıldığını, sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kurallara uyulmamasıyla da bu artışın yaşandığını söylüyor.
İlgili Haberler
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- EDHO'da zorunlu değişiklik: Koronavirüs olunca kadrodan çıkarıldı
- Bakan Koca vaka sayısını açıkladı, uzmandan korkutan uyarı geldi
- Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama: Aktif vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altı
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Kağıt işçisini isyan ettiren soru
- Benzin ve motorinde büyük zam beklentisi
- Soylu'nun sözlerine art arda sert yanıtlar
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek!
- Kılıçdaroğlu'nun çağrısı Erdoğan'ı kızdırdı
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- CHP, AKP'yi yakaladı
- Düğünde ortalık karıştı; kan aktı!
- Galatasaraylı üyelerin Fatih Altaylı kararı