Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, vaka artışının nedenini açıkladı

17 Ekim 2021 Pazar, 17:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya,Karabük ve Kahramanmaraş'ın 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 1 milyon 300 bin dozun üzerinde aşının yapıldığı Kahramanmaraş'ta aşılama oranı, Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, koronavirüsle mücadelede aşının çok önemli olduğunu ancak toplumdaki aşı karşıtlığının bu mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Şehirdeki vaka sayısının artmasının en temel nedeninin aşılama oranının düşük olmasını gösteren Tiyekli, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin doz dolayında aşı yapıldı. Bilindiği üzere aşının faydalı olması için bireylerin 2 doz aşı yaptırması gerekiyor. Şu an 2 doz aşı yaptırma oranı Kahramanmaraş için yüzde 68 civarı. Yani aşı yapılması gereken 3 kişiden 1'i aşı yapılmamış durumda. Maalesef bu düşük aşı oranı toplumda vaka sayısını artırmaktadır. Bilindiği üzere okullar da açıldı ve aşı yaptırmayan aileler çocuklarını da tehlikeye atarak bir nevi bu salgının artmasına sebep olmaktadır. Buna en büyük sebeplerden biri olarak toplumdaki cehalet algısını söyleyebiliriz. Anadolu'da 'Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder' diye bir söz vardır. Şu anda maalesef hekim olmayan birçok kişi aşı konusunda karşıt propaganda yürütmektedir. Hiçbir bilgileri olmadıkları halde aşının kötülüğünden bahsetmektedir. Halkımızın buna itibar etmemesini istiyoruz. Aşı karşıtlığı bu salgının artmasının en büyük sebeplerindendir. Halkımızın mutlaka aşı olmasını istiyoruz, aşı olmaya davet ediyoruz."

Yurttaşlar ise birçok kısıtlamanın kalkmasıyla insanların rehavete kapıldığını, sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kurallara uyulmamasıyla da bu artışın yaşandığını söylüyor.