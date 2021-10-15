EDHO'da zorunlu değişiklik: Koronavirüs olunca kadrodan çıkarıldı
Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’la ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre diziye konuk oyuncu olarak katılması beklenen oyuncu İlker Aksum koronavirüse yakalandı. Haberin duyulmasının ardından kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
ATV’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 7. sezon çekimleri başladı. 200. bölümünün çekimi başladı.
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Tardu Flordun, Erem Vurdem, Burcu Binici ve Alara Turan gibi ünlü isimlerin katıldığı diziye İlker Aksum da konuk oyuncu olarak dahil olacaktı.
Ancak Aksum koronavirüse yakalandı.
YERİNE EMRE KARAYEL DAHİL OLDU
tv100’de yer alan habere göre ünlü oyuncunun yerine ekibe Emre Karayel dahil oldu.
İlker Aksum karantina süresi dolunca Eşkıya’nın ekibine tekrardan katılacak.
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