Kalça protezi operasyonu öncesi rehabilitasyonun önemi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Kalça protezi ameliyatının, kalça ekleminin çeşitli nedenlerden dolayı hasar görmüş olduğu hastalarda, hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesini içeren bir ameliyat olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, kalça protezi operasyonunun başarısını arttırmak için rehabilitasyona operasyondan önce başlamanı gerektiğini ifade etti. Bu şekilde operasyon sonrası rehabilitasyonun kolaylaştığını, hastanın iyileşmesi ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanmasının hızlandığını dile getiren Akpınar, “Bunun yanında ameliyat sonrası; öncelikle protezin yerinden çıkmasını engellemek, eklem hareket açıklığını artırmak, kalça kuşağı kaslarını güçlendirmek, iyileşmeyi hızlandırmak, olabildiğince hızlı bağımsız yürüyebilmeye başlamak ve bir an önce günlük yaşam aktiviteleri geri dönmek hedeflenir” dedi.

"REHABİLİTASYONA HEMEN BAŞLANMALI"

Ameliyat sonrasında erken dönemde başlanan rehabilitasyonun iyileşmeyi hızlandırdığına vurgu yapan Akpınar, “Operasyon sonrası hastaneden taburcu olurken ameliyatı uygulayan doktor bir ev egzersiz programı hazırlamış olacaktır. Evde bu hareketler mutlaka düzenli olarak yapmalıdır.

İki veya üç hafta sonra ise dikişlerinizin alınması için kontrole gittiğinizde doktorunuz size rehabilitasyon önerecektir. Çünkü ameliyat sonrası erken dönemde doğru şekilde yapılmayan egzersizler sebebiyle yeterli kalça eklem hareket açıklığı ve kas gücü sağlanamazsa ameliyatın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra rehabilitasyonla da bunu başarmak mümkün olmayabilir” diye konuştu.

REHABİLİTASYON ÖNCESİ YAPILACAKLAR

Kalça protezi sonrasında hastaların rehabilitasyonunda önce kalça protezinin yerinden çıkmasını engellemek için bazı önemli hususlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Akpınar, “6 hafta boyunca sırtüstü pozisyonda bacak arasına yastık ile yatma, sağlam taraf üzerine yatılacaksa yine araya yastık ile yatma, alçak sandalyeye oturmama, tuvalet yükselticisi kullanma, otururken bacakları birbirinden ayrı tutma, ameliyatlı ayağı diğer ayağa doğru içe çevirmeme, yere eğilmeme, yataktan kalkarken öne eğilmeden kalçayı öne kaydırarak kalkma gibi protezi koruyucu önlemleri anlatarak hasta eğitimiyle başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ROBOTİK LAZER TEDAVİ

Rehabilitasyon sürecinde hastalara uygulanan egzersiz ve teknikler hakkında da bilgi veren Akpınar, “Kontrollü olarak normal eklem hareket açıklığını sağlamak, kas güçlendirmek için elektrik stimülasyon cihazlarını kullanmak haricinde fizyoterapistle beraber yapılacak germe egzersizleri, ağırlıklı egzersizler, elastik bantların direncine karşı yapılacak egzersizlerden yararlanıyoruz. Eğer istirahat ağrısı varsa TENS gibi ağrı kesici akımlarla ağrının azalmasına yardımcı oluyoruz.

İyileşme ve güçlendirmeyi hızlandırmak amaçlı robotik lazer gibi yenileyici tedavilerden faydalanıyoruz. Koltuk değneği veya bastonla yürüyüş eğitimleri ile başladığımız rehabilitasyona merdiven eğitimleri ile devam ediyor ve haftasına göre denge egzersizleri ve desteksiz yürüme eğitimi ile de rehabilitasyonumuzu tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.



