Kalp krizine neden olan faktörler nelerdir?

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:10

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:14

Tıbbi literatüre nispeten yeni giren kavramlardan bir tanesi olan ageing (yaşlanma) kavramının kalp için de söz konusu olabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Yiğiner, "Mesela sigara içen, 40 yaşında bir erkek hasta düşünün. Bu hastada şeker hastalığı ve hipertansiyon da mevcut olsun. Bu çizelgeye göre bu hastanın gelecek on yıl içinde kalp-damar hastalığı nedeni ile ölme ihtimali yüzde 4 civarındadır. Başka bir hasta hayal edelim, 60 yaşında ve sigara kullanmayan. Aynı zamanda bu hastada ne hipertansiyon ne de şeker hastalığı olsun. Çizelgeye göre bu hastanın da gelecek on yıl içinde kalp-damar hastalığı nedeni ile ölme ihtimali yüzde 4 civarındadır. Yani 40 yaşındaki hastanın kardiyovasküler risk yaşı 60 yaşındaki hastaya eşit konuma gelmiştir; kısacası 40 yaşındaki hastanın damarları 60 yaşındadır, denilebilir. Bu damar yaşlanmasının da temel nedeni sigara içilmesi, hipertansiyon ve şeker hastalığıdır" diye konuştu.

BOL LİFLİ YİYECEKLER TÜKETMEK ÖNEMLİ

Kolesterol yüksekliği de hipertansiyon gibi hem ilaçlar hem de sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edildiğini belirten uzmanlar şu açıklamlara yer verdi:

"Tedavinin amacı kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü azaltmak ve iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü arttırmaktır. Bu amaçla karbonhidratlardan fakir ve bol lifli yiyeceklerle (bol sebze, meyve ve tam tahıl ürünleri gibi) beslenmek, haftada 2-3 gün balık tüketmek veya omega-3 yağ asidi tabletleri almak, günde yarım avuç içi kadar ceviz içi, fındık içi, badem içi tüketmek ve fiziksel egzersiz yapmak genel olarak kan yağlarını düzenlemek açısından önerdiğimiz yaşam tarzı değişiklikleridir. Tüm bu değişikliklere rağmen kan yağları istenen seviyelere ulaşmaz ise kolesterol ilaçları önerilir. Tüm bu öneriler doğrultusunda değerlerinizi en uygun düzeylere getirip damarlarınızı gençleştirebilirsiniz."