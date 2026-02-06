Kalp ritim bozuklukları genellikle zararsız olsa da, ani kalp ölümüne yol açabilecek ciddi durumlara neden olabiliyor. Peki, Kalp ritim bozukluğu nedir? Kalp ritim bozukluğu nasıl anlaşılır? Kalp ritim bozukluğu geçer mi?

KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDİR?

Tıbbi ifadesi aritmi olan kalp ritim bozukluğu, kalp ritmindeki anormallik olup, kalpteki elektriksel sinyallerin düzgün çalışmaması sonucu kalp atış ritminin hızlı, yavaş veya düzensiz atmasıdır. Kalp ritim bozukluğu hayati tehlike oluşturacak düzeyde yaşanabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Bunun yanında kalp hızının gün içinde değişkenlik göstermesi, hızlı veya yavaş kalp atışlarının ölçümü normal de kabul edilebilir. Özellikle yoğun egzersiz ve fiziksel aktivite sırasında kalp hızında artış yaşanırken uyku esnasında kalp atış hızı yavaşlayabilir. Kalp atış hızının artmasına taşikardi, yavaşlamasına ise bradikardi adı verilir.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU (ARİTMİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp ritim bozukluğu belirtileri; çarpıntı ya da kalp atışının yavaşlaması, göğüste baskı hissi, nefes darlığı, terleme, baş dönmesi, görüşte bulanıklık, yorgunluk, genel olarak iyi hissetmeme ve baygınlık geçirmedir.

Kalp ritim bozukluğu belirtileri genel olarak şunlardır:

Kalp atışının olağan dışı hızlanması

Kalp atış hızının hissedilmeyecek kadar düşmesi

Kalp atışlarında duraklama ve düzensizlik yaşanması

Göğüs bölgesinde basınç ve ağrı

Nefes darlığı

Baş dönmesi, bayılma veya bayılmaya yakın nöbetler

Terleme

Zayıf veya yorgun hissetmek

Endişeli ruh hali

Görüş açısında bulanıklık

Odaklanma zorluğu

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kalp ritim bozukluğu tedavisi için öncelikle sorunun altında yatan nedenin belirlenmiş olması gerekir. Nedenin belirlenmesinin ardından öncelikle kalp ritim bozukluğu için kalp ritim bozukluğu ilaçları kullanılır. İlaçlarla birlikte birtakım terapiler, yaşam tarzı değişiklikleri, bazı tıbbi cihazlar ve ameliyat da tedavi seçenekleri arasında yer alır.

Kalp Ritim Bozukluğu tedavisi için uygulanan yöntemler şunlardır: