Kanser hastası Güray için Change.org'de imza kampanyası başlatıldı

Beş yıl önce yakalandığı meme kanseri tekrarlayan Derya Güray, kanser hastalarına çare olan immunoterapi ve akıllı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasını talep ediyor. “Sağlık Bakanlığı neden doğrudan bu ilaçları karşılamak yerine bu davalarla bizi uğraştırıyor?” diyen Derya Güray’a ses olmak için Change.org’de imza kampanyası başlatıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00
Kanser hastası Güray için Change.org'de imza kampanyası başlatıldı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Güray, imza kampanyasında “Son yıllarda kanser tedavisinde immunoterapi ve akıllı ilaçlardan çok daha etkili sonuçlar alınıyor. Benim de yaşamak için yakında bu ilaçları kullanmam gerekecek. Ancak bu ilaçları SGK ödemiyor ve bir insanın zengin olsa bile zorlanacağı kadar yüksek meblağlar. Nasıl ulaşacağım ne yapacağım bilmiyorum? Düşünün ki hastalığınızın çaresi var ama parasızlık nedeniyle ulaşamıyorsunuz. Şu an benim gibi pek çok kanser hastası bu durumda. İlaçları alabilmek için SGK’ye dava açanlar ve ilaçlarını alabilenler var çünkü Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ölümcül bir hastalığa iyi gelecek ilaçlar karşılanmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Davaların sonuçlanmasının uzun sürdüğünü dile getiren Güray, “Talebim Türkiye’de onaylanan ilaçların SGK tarafından karşılanması ve henüz onay almayan ama yurtdışında faydası kanıtlanmış kanser ilaçlarının hızlı bir şekilde onaylanması. Bizleri kaderimize terk etmeyin” dedi. 


meme kanseri

İlgili Haberler

Uzmanından boyundaki kitlelere karşı uyarı: Yoğun sigara ve alkol kanser riskini kat kat yükseltiyor

Uzmanından boyundaki kitlelere karşı uyarı: Yoğun sigara ve alkol kanser riskini kat kat yükseltiyor
Akciğer kanserine yakalanmıştı: Armağan Çağlayan son sağlık durumunu açıkladı

Akciğer kanserine yakalanmıştı: Armağan Çağlayan son sağlık durumunu açıkladı
İngiltere'de kemoterapiden çok daha hafif bir kanser ilacı çocuklara uygulanmaya başladı

İngiltere'de kemoterapiden çok daha hafif bir kanser ilacı çocuklara uygulanmaya başladı

En Çok Okunan Haberler