Kanser hastası Güray için Change.org'de imza kampanyası başlatıldı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:18

Güray, imza kampanyasında “Son yıllarda kanser tedavisinde immunoterapi ve akıllı ilaçlardan çok daha etkili sonuçlar alınıyor. Benim de yaşamak için yakında bu ilaçları kullanmam gerekecek. Ancak bu ilaçları SGK ödemiyor ve bir insanın zengin olsa bile zorlanacağı kadar yüksek meblağlar. Nasıl ulaşacağım ne yapacağım bilmiyorum? Düşünün ki hastalığınızın çaresi var ama parasızlık nedeniyle ulaşamıyorsunuz. Şu an benim gibi pek çok kanser hastası bu durumda. İlaçları alabilmek için SGK’ye dava açanlar ve ilaçlarını alabilenler var çünkü Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ölümcül bir hastalığa iyi gelecek ilaçlar karşılanmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Davaların sonuçlanmasının uzun sürdüğünü dile getiren Güray, “Talebim Türkiye’de onaylanan ilaçların SGK tarafından karşılanması ve henüz onay almayan ama yurtdışında faydası kanıtlanmış kanser ilaçlarının hızlı bir şekilde onaylanması. Bizleri kaderimize terk etmeyin” dedi.