Akciğer kanserine yakalanmıştı: Armağan Çağlayan son sağlık durumunu açıkladı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 23:24

Güncelleme: 17.01.2024 - 23:24

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, 21 Kasım 2022'de sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti.

Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim” demişti.

"DOKTORLAR PEŞİMİ BIRAKMADI"

Çağlayan'ın lenflerinden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı.

Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sunucu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu:

"4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar."

ÜÇ AYDA BİR İSTANBUL'A GELİYOR

Haber Global’in aktardığına göre; Nişantaşı'nda ayaküstü soruları yanıtlayan ünlü sunucu, yerleştiği Ayvalık'tan üç ayda bir yaptırdığı kontrolleri için İstanbul'a geldiğini anlattı.

"SİZİN İÇİN KÜBA'DA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Sanıldığı gibi Küba'da kanser tedavisi görmediğini, insanların kendisine sosyal medyadan yazarak bu konuda yardım istediğini söyleyen Armağan Çağlayan şöyle konuştu:

"Küba'ya bu hastalık teşhis konmadan önce turistik olarak gidecektim. Sonra ameliyat oldu, hastalık çıktı. Küba'ya da turistik amaçlı gittim ama gitmeden önce böyle bir şey olunca 'Ne yaparım orada?' diye yolladık evrakları. Sonra 'Siz iyisiniz. Sizin için Küba'da yapacak bir şey yok' diyerek bana döndüler.”

"BEN GİTTİM AMA GEZMEYE GİTTİM"

Çağlayan şöyle devam etti:

"Şimdi sosyal medyada bu hastalık başına gelenler bana DM'den yazıyor 'Oraya nasıl gidiliyor? Ne yapmam lazım?' diye. Ben gittim ama gezmeye gittim. Küba Konsolosluğu'nun bir sağlık birimi var, gitmek isteyen oraya başvuracak. Başvurmadan önce bütün evrakları İngilizceye çevirtip o birime verecekler. Sonra ona göre cevap gelecek."