Akciğer kanserine yakalanmıştı: Armağan Çağlayan son sağlık durumunu açıkladı
2022'nin son aylarında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan ünlü sunucu Armağan Çağlayan, gazetecilerim sorularını yanıtladı. Küba'ya kanser tedavisi için gittiği iddia edilen ünlü sunucu, Türkiye'de aldığı tedavi ile hastalığını atlattığını ve kontrollerinin devam ettiğini söyledi.
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, 21 Kasım 2022'de sosyal
medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti.
Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık
taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda
bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim
için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli
motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına
döneceğim” demişti.
"DOKTORLAR PEŞİMİ BIRAKMADI"
Çağlayan'ın lenflerinden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı.
Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sunucu, 30
Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla
ilgili bir açıklamada bulunmuştu:
"4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan
odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser
çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede
yakaladılar hastalığımı. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten
sonra 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul
ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese
sevgiler saygılar."
ÜÇ AYDA BİR İSTANBUL'A GELİYOR
Haber Global’in aktardığına göre; Nişantaşı'nda ayaküstü
soruları yanıtlayan ünlü sunucu, yerleştiği Ayvalık'tan üç ayda bir yaptırdığı
kontrolleri için İstanbul'a geldiğini anlattı.
"SİZİN İÇİN KÜBA'DA YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Sanıldığı gibi Küba'da kanser tedavisi görmediğini,
insanların kendisine sosyal medyadan yazarak bu konuda yardım istediğini
söyleyen Armağan Çağlayan şöyle konuştu:
"Küba'ya bu hastalık teşhis konmadan önce turistik
olarak gidecektim. Sonra ameliyat oldu, hastalık çıktı. Küba'ya da turistik
amaçlı gittim ama gitmeden önce böyle bir şey olunca 'Ne yaparım orada?' diye
yolladık evrakları. Sonra 'Siz iyisiniz. Sizin için Küba'da yapacak bir şey
yok' diyerek bana döndüler.”
"BEN GİTTİM AMA GEZMEYE GİTTİM"
Çağlayan şöyle devam etti:
"Şimdi sosyal medyada bu hastalık başına gelenler bana DM'den yazıyor 'Oraya nasıl gidiliyor? Ne yapmam lazım?' diye. Ben gittim ama gezmeye gittim. Küba Konsolosluğu'nun bir sağlık birimi var, gitmek isteyen oraya başvuracak. Başvurmadan önce bütün evrakları İngilizceye çevirtip o birime verecekler. Sonra ona göre cevap gelecek."