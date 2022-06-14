Kara mantar (Mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kara mantar hastalığı neden olur, tedavisi var mı?

14 Haziran 2022 Salı, 13:19

Mukomirkoz olarak bilinen kara mantar toprak, bitki, dışkı, küflenmiş ekmek, çürüyen sebze ve meyvelerde bulunan mukor küfüne yol açan mantarla temas sonucu meydana gelir. Yemek hazırlarken, yerken ve yemek sonrası el hijyenine de dikkat etmek, kara mantar hastalığına karşı alınacak önlemler arasındadır.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Tıbbi ismiyle ‘mukormikoz’, 'kara mantar' hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kara mantar hastalığının belirtileri arasında burun beyin tutulumunda damakta morartılı yaralar, yüzde ve göz çevresinde hastalık ilerlerse koyulaşan kızarıklık,göz kararması, renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor. Ateş, dışkıda kan, sinüslerde dolluk hissi, bulantı ve kusma da kara mantar hastalığı belirtileri arasındadır.,

KARA MANTAR HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Kara mantar enfeksiyonu vücutta çok hızlı bir şekilde yayıldığı için tedaviye bir an önce başlanmalıdır. Erken dönemde fark edilirse Antifungal ilaçlar ile enfeskiyonun vücutta ilerlemesi önlenmeye çalışılır. İlaç tedavisi yaklaşık 8 hafta sürer. İleri seviyediki hastalarda enfekte olan organ ameliyat ile alınır. Tedavide geç kalınmış vakalarda enfeksiyonun beyne ulaşmaması için gözün alınması gerekiyor. Bazı vakalarda doktorların iki gözü birden alması, bazı nadir vakalarda ise çene kemiğini alması gerekebiliyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Kara mantar hastalığı bağışıklığı güçlü olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açmaz. Ancak kanser, diyabet ve organ nakli hastaları bu enfeksiyondan daha ağır etkileniyor. Kara mantar hastalığı kanser, diyabet, organ nakli, steroid tedavisi ve bunun gibi bağışıklığı zayıflatan ya da bağışıklığı zayıflatan ilaç kullanan hastalıklar açısından ciddi risk barındırıyor.' ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, mukormikoz vakalarının yüzde 54'ü ölümle sonuçlanıyor. Ancak bu oran, hastanın genel durumu ve enfeksiyonun vücudun hangi kısmını etkilediğiyle bağlantılı olarak değişir.

KARA MANTAR HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kara mantar hastalığı insandan insana ya da hayvandan insana bulaşmaz. Ancak havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabilir.

Uzmanlar, vücutta birçok bakteri ve mantar olduğunu, ama bağışıklık sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor. Kanser tedavisi, diyabet veya steroid kullanımı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığında ise bu organizmalar hızla çoğalıp enfeksiyona yol açabiliyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Kara mantar hastalığına yol açan mantar mukormikozu başta ABD, Hindistan, Panama, İsrail, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi coğrafi bölgelerde sıkça görülüyor. Hastalığa yol açan mantarların ekolojik olarak yaygın olduğu söylenebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Kara mantar hastalığının geçmiş yıllarda Türkiye'de görüldüğü biliniyor.